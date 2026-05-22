Latvijas hokeja izlases aizsargs Uvis Jānis Balinskis, kurš šopavasar pasaules čempionātā nevar palīdzēt valstsvienībai, paudis savu viedokli par bijušā Latvijas izlases vārtsarga Edgara Masaļska izteikto kritiku.
Pēc Latvijas izlases smagā zaudējuma Somijas komandai podkāstā "FaceOff" Masaļskis kritizēja spēlētājus, kuri ģimenes pieauguma dēļ lēmuši nepārstāvēt Latvijas izlasi pasaules čempionātā.
"Kāds apvainosies, bet, ja manā laikā, kāds komandas biedrs pateiktu, ka viņam ir gaidāms ģimenes pieaugums un tāpēc viņš nebrauks uz pasaules čempionātu, tad domāju, ka ļoti daudz čaļi ģērbtuvē apvainotos un vairs nerunātu," teica Masaļskis.
Uz šiem izteikumiem Balinskis reaģējis savā "Instagram" profilā, norādot, ka viņam šķiet nepatīkami, ka šāda tēma aktualizēta pēc valstsvienības neveiksmes.
"Nepatīkami, ka pēc Latvijas izlases zaudējuma šī tēma vispār ir pieminēta. Nebiju nekad iedomājies, ka izvēloties likt ģimeni pirmajā vietā, tikšu vainots pie izlases snieguma pasaules čempionātā. Tiešām žēl, ka ir cilvēki, kas šādi domā."
Tāpat Balinskis dalījies arī ar Latvijas izlases uzbrucēja Rodrigo Ābola sievas Paulas publicēto attēlu un ierakstu savā "Instagram" profilā.
"Ir nepatīkami dzirdēt šādus izteikumus no cilvēka, kurš pats ir bijis profesionāls sportists, kuram ir ģimene un kurš labi zina šīs profesijas otru pusi un ar to saistītos izaicinājumus. Ģimene vienmēr ir pirmajā vietā! Bērna nākšana pasaulē ir īpašs, neatkārtojams un svēts dzīves notikums – neviena hokeja spēle, čempionāts vai uzvara pār Somijas izlasi tam nestāv ne tuvu."
Jau ziņots, ka ceturtdien Cīrihē pasaules čempionāta mačā Latvijas hokejisti ar rezultātu 1:7 piedzīvoja smagu zaudējumu pret Somijas valstsvienību.
A grupā 12 punkti četrās spēlēs ir Somijai un Šveicei, deviņus punktus iekrājusi Austrija, ASV ir pieci punkti, ungāriem ir trīs punkti trīs cīņās, Latvijai ir trīs punkti četros mačos, Vācija tikusi pie viena punkta, bet Lielbritānijai pēc trīs spēlēm ir bez punktiem.
Latvijas hokejisti izvirzījās vadībā jau mača pirmajā minūtē, kad Aleksandra Barkova kļūdu aiz somu vārtiem izmantoja Sandis Vilmanis, kurš uz pretinieku vārtu priekšu piespēlēja Rūdolfa Balceram, un viņš no tuvas distances raidīja ripu Somijas vārtos.
