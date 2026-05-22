Rīgas ostā sagaida 333 metru garo "Mein Schiff Relax" — lielāko kruīza kuģi ostas vēsturē.

22. maijā līdz ar saullēktu Rīgas ostā ienācis iespaidīgais Vācijas kruīzu kompānijas TUI Cruises kuģis "Mein Schiff Relax". Uz Rīgu tas atvedis 4139 pasažierus, galvenokārt tūristus no Vācijas, bet arī Nīderlandes, Šveices un Itālijas, kā arī 1396 cilvēku lielu apkalpes komandu. Kuģis Rīgā piestājis Baltijas jūras kruīza maršruta Ķīle-Tallina-Helsinki-Rīga-Ķīle ietvaros.
"Mein Schiff Relax" ir lielākais šajā sezonā pieteiktais, kā arī lielākais jebkad Rīgas ostā apkalpotais kruīza kuģis. 19 klāju kuģis "Mein Schiff Relax" ir 333 metrus garš, 42 metrus plats ar bruto tonnāžu – 160 000GT. Ņemot vērā kuģa iespaidīgos izmērus, tas pietauvots pie Krievu salas piestātnēm.
Tā kā kruīza kuģis Rīgu apmeklē pirmoreiz, šodien to apmeklē Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs un Rīgas ostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš, lai sveiktu kuģa kapteini Todu Burgmanu (Todd Burgman) un kuģa apkalpi ar pirmo vizīti Rīgā, kā arī, ievērojot tradīciju, svinīgi apmainītos ar kuģa un ostas ģerboņiem.
“Rīgas ostā ienākušais kuģis "Mein Schiff Relax" ir gan iespaidīgs, gan nozīmīgs mūsu pilsētas tūrismam, jo katrs kruīza kuģa apmeklējums nozīmē tūristus, aktivitāti vietējā ekonomikā un jaunas iespējas viesmīlības sektoram. Rīgā strādājam, lai nākotnē šādi apmeklējumi kļūtu arvien biežāki un sniegtu vēl lielāku pienesumu mūsu pilsētai,” pauž Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs.
"Mein Schiff Relax" ir jaunākais TUI Cruises flotē, kas nodots ekspluatācijā vien 2025. gadā, un tas šobrīd tiek uzskatīts par vienu no modernākajiem kruīza kuģiem Eiropas tirgū, iekļaujot gan plašu premium klases atpūtas un izklaides infrastruktūru, gan ilgtspējīgus un videi draudzīgus tehniskos risinājumus.
Kruīza kuģis Rīgā uzturēsies līdz vakaram un ap pl.20.00 dosies tālāk, lai noslēgtu jūras ceļojumu Ķīles ostā.
Sezonas ietvaros "Mein Schiff Relax" Rīgā viesosies vēl 3 reizes. Savukārt pavisam kopā Mein Schiff flotes kuģi Rīgu šogad apmeklēs 11 reizes.
Šogad Rīgas osta plāno kruīza kuģu rekordu sezonu - kopā pieteikti 101 kruīza kuģu ienācieni, kas ir +21% vairāk nekā 2025. gadā. Plānots, ka kopumā Rīgā ar kruīza kuģiem ieradīsies aptuveni 135 tūkstoši tūristu, kas ir +17% vairāk nekā pērn.
Saskaņā ar Cruise Lines International Association un Baltijas ostu pētījumiem, vidēji viens kruīza pasažieris Rīga iztērē apmēram 60–100 eiro vienas dienas apmeklējuma laikā.
Iepriekš lielākā kruīza kuģa rekords Rīgas ostā piederēja 319 metrus garajam Royal Caribbean Group kruīzu kompānijas kuģim Celebrity Silhouette, kas Rīgu apmeklēja 2017. gadā.
“Mēs redzam, kā pieteikto kruīzu kuģu vizīšu skaits ik gadu aug. Pērn Rīgu apmeklēja 86 kruīzu kuģi, šogad plānojam sagaidīt 101 kuģu ienācienu, bet 2027. gada sezonai pieteiktas jau 120 kruīzu vizītes. Tā ir unikāla iespēja Rīgai un visam pilsētas viesmīlības sektoram,” uzsver Ansis Zeltiņš, Rīgas brīvostas pārvaldnieks, iezīmējot, ka šobrīd tiek strādāts arī pie papildu pasažieru kuģu uzņemšanas infrastruktūras izveides ostā Rīgas centra tuvumā, Andrejsalā.
Pašlaik rit noslēguma projektēšanas darbi, bet jau drīzumā tiks uzsākta daļēja ED dambja nojaukšana, kas pašreiz ierobežo lielāku kuģu pienākšanu pie Eksportostas piestātnēm.
Dambja nojaukšana dos iespēju veikt arī pieejas akvatorijas paplašināšanu, nākotnē izveidot kuģu apgriešanās baseinu un nodrošināt lielo kuģu drošu manevrēšanu pie piestātnēm. Visus darbus plānots pabeigt līdz nākamajam gadam, un tas ļaus pirmos kuģus pie Eksportostas piestātnēm pieņemt jau 2027. gada kruīza sezonā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu