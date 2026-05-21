Gatavojoties asu izjūtu pilnajam piedzīvojumam – lēcienam no vagoniņa – “Ģimene burkā” dalībnieki Valteri pat nenojauta, kādu pārsteigumu noorganizējis dēls Gabriels. Izrādās, ka viņš kā īpašo viešņu uz pasākumu aicinājis citu šova "Ģimene burkā" personību – Esteri Bindri. Vai šis solis apliecina baumas, ka abu starpā uzplaiksnījušas jūtas?
Tieši pirms starta Gabriels pēkšņi paziņoja, ka kādam cilvēkam tūlīt jāpievienojas kompānijai. Tā kā visi jau bija sapulcējušies, vecākiem šis paziņojums izraisīja apmulsumu. Gabriels vien lika minēt un deva mājienus, ka ciemiņš ir visiem mīļš un labi zināms. Vitas prātu nodarbināja neziņa: "Draugs vai draudzene? Es pat nezinu, ko viņš tur ir izdomājis! Līdzi pasaucis un mums pat neko nebija teicis."
Gaisā viena pēc otras bira versijas par to, kurš varētu būt šis noslēpumainais līdzjutējs. Visi sliecās domāt par Gabriela labākajiem draugiem, taču minējumi izrādījās aplami. Intriga atrisinājās pēc dažām minūtēm, kad kompānijai pievienojās meitene. Tā izrādījās televīzijas kolēģe no tā paša realitātes seriāla – Estere. Redzot viņu, Valteru saime neslēpa prieku, un Vita, runājot aizkadrā, izsaucās: "Kas tur notiek? Viņš ir uzaicinājis Esteri!"
Sveicienu un apskāvienu virpulī Vita centās noskaidrot, vai viešņa tiešām riskēs mesties lejā no Siguldas vagoniņa. Estere apstiprināja savu gatavību, piebilstot, ka šajā vietā jau iepriekš izbaudījusi nolaišanos ar zērgli. Vēlāk aizkadrā Vita neslēpa gandarījumu par dēla iniciatīvu: "Foršs pārsteigums, jo Estere man ļoti patīk! Mums visiem Estere ļoti patīk! Un, izrādās, ka Gabim arī Estere patīk!"
Drīz vien Gabriels un Estere jau kārtoja drošības stiprinājumus, lai kopīgi ķertu adrenalīnu virs Gaujas senlejas. Meitene atzina: "Jo vairāk stundas iet uz priekšu, jo vairāk es saprotu, ka man arvien vairāk sāk palikt bail! Vēders griežas uz otru pusi, liekas, ka jau spiediens ceļas, rokas trīc, kājas trīc, viss trīc."
Tā kā Lauris un Vita savu zērgļa lidojumu jau bija aizvadījuši, viņi devās uz Gaujas tiltu, lai no malas ērti vērotu, kā jaunā paaudze cīnās ar savām bailēm.
