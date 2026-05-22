Nākamnedēļ Latvijā gaisa temperatūra noslīdēs vairākus grādus zem normas un bieži pūtīs stiprs vējš, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajās trijās dienās — sestdien, svētdien un pirmdien — saule mīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs, lietus mākoņi vairāk skars valsts austrumu daļu.
Sestdien pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaiss iesils līdz +20..+24 grādiem, svētdien un pirmdien vējš kļūs brāzmaināks, maksimālā gaisa temperatūra būs +17..+22 grādi.
Zemāka temperatūra saglabāsies Vidzemes piekrastē un Kurzemes rietumu piekrastē, kur, vējam pūšot no jūras, gaisa temperatūra nepārsniegs +13..+17 grādus.
Atbilstoši pašreizējām prognozēm otrdien kļūs nedaudz vēsāks, savukārt trešdien visā valstī temperatūra nepārsniegs +9..+14 grādus.
Vēss laiks gaidāms arī nedēļas otrajā pusē.
Dažās naktīs vietām, izklīstot mākoņiem un norimstot vējam, iespējama salna.
Nākamnedēļ brīžiem līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes un krusa. Brāzmains ziemeļrietumu vējš var lauzt kokus un radīt citus nelielus postījumus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu