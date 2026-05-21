Rīgas rajona tiesa piesprieda viena gada un piecu mēnešu cietumsodu sievietei par nolaidīgu rīcību, kuras rezultātā pērn Ropažu novadā piemājas dīķī noslīka viņas sešus gadus vecā meita.
Tāpat tiesa lēma no apsūdzētās piedzīt kompensāciju par labu cietušajam 3700 eiro apmērā.
Apsūdzība celta par cietsirdību pret mazgadīgo, nodarot fiziskas ciešanas, un prettiesisku nonāvēšanu aiz neuzmanības.
Apsūdzētā bija palaidusi mazgadīgo meitu ārā pagalmā vienu spēlēties, bet pati palika dzīvesvietā. Apsūdzētā bija psihotropo vielu ietekmē, līdz ar to atstāja bērnu bez uzraudzības. Apsūdzētā pieļāva, ka mazgadīgā meita viena pati ilgstoši atrodas ārpus dzīvesvietas ziemā, diennakts tumšajā laikā.
Nākamās dienas rītā meitene tika atrasta bez dzīvības pazīmēm piemājas teritorijā esošajā dīķī.
Apsūdzētā savu vainu viņai inkriminēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā atzinusi pilnībā.
