SIA “Rīgas meži” sāk vasaras puķu dobju stādīšanu Rīgas parkos un dārzos, galvaspilsētas apstādījumu tematiku veltot Rīgas 825 gadu jubilejai, izceļot pilsētas vēsturi, simbolus, kultūru un cilvēkus, kas veidojuši galvaspilsētas identitāti.
2026. gada vasaras sezonā puķu dobēs būs lasāmi motīvi no Rīgas mūzikas, dzejas un mākslas pasaules, kā arī pilsētas vēsturiskajiem simboliem un ainavām. Piemēram, ziedu kompozīcijās atainos Vecrīgas torņus, Rīdzenes upi, Daugavu, Rīgas atslēgas, kā arī motīvus no populārām dziesmām par Rīgu.
“Šī gada vasaras puķu dobēs stāstīsim un rādīsim kādu no Rīgas stāstiem - caur krāsām, rakstiem, augiem un simboliem. Tās būs gan svinīgas, gan emocionālas, vienlaikus ļaujot rīdziniekiem un pilsētas viesiem ieraudzīt pazīstamo pilsētvidi citā skatījumā,” uzsver “Rīgas mežu” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte Ligita Tomiņa.
Šogad tematiskās puķu dobes taps astoņos Rīgas parkos un skvēros:
- Vērmanes dārzā puķu dobe godinās gleznotājus un māksliniekus, kuri savā daiļradē iedvesmojušies no Rīgas;
- Kronvalda parka dobe būs veltīta Vecrīgas torņiem un gaiļiem, akcentējot pilsētas siluetu un vēsturisko arhitektūru;
- Esplanādē taps kompozīcija par Rīgas atslēgām – vienu no senākajiem pilsētas simboliem;
- Latvijas Nacionālās operas skvērā dobe būs veltīta dziesmām par Rīgu, piemēram leģendārajai “Noktirnei”;
- Līvu laukumu veidos viļņveida kompozīciju, kas simbolizēs seno Rīdzenes upi;
- Uzvaras parkā dominēs Daugavas tēma - upe kā Rīgas dzīvības un attīstības ass;
- Mežaparka puķu dobe veidota, iedvesmojoties no Maestro muzikālās daiļrades;
- Savukārt Ziedoņdārzā iecerētā dobe būs veltīta Rīgas dzejas un literatūras noskaņām.
Arī šogad vasaras puķu dobes plānojusi un augu kompozīcijas veidojusi “Rīgas mežu” ainavu arhitekte, savukārt dobju stādīšanu un kopšanu nodrošinās uzņēmuma daļas “Dārzi un parki” dārznieki un darbinieki. Kopā dobju kompozīcijas veidos 108 augu šķirnes.
Rūpējoties par ilgtspējīgu resursu izmantošanu, puķu dobju veidošanā izmanto “Rīgas mežu” pašu ražoto kompostu, kas tapis no parkos un dārzos savāktās zaļās masas.
Vasaras puķu dobes savu krāšņāko ziedēšanu sasniegs vasaras otrajā pusē, kļūstot par vienu no Rīgas jubilejas gada pilsētvides akcentiem.
Kā jau katru gadu, arī šogad norisināsies “Rīgas mežu” organizētais Baltijas Starptautiskais puķu dobju festivāls, kura laikā iedzīvotāji un pilsētas viesi aicināti doties pastaigā pa galvaspilsētas parkiem, izbaudot puķu dobju krāšņumu un balsojot par savu iecienītāko dobi.
“Rīgas meži” ir 2008. gadā dibināts pašvaldības uzņēmums, kas apsaimnieko ap 63 tūkst. ha mežu, 453 ha Rīgas parku un apstādījumu, kā arī 367 ha kultūras un atpūtas parkā “Mežaparks”.
Uzņēmumā ir Juglas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe”. Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.
