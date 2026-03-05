No arhīva: Stāsta Jānis Streičs. Leimaņu dzimtas sāga trijās paaudzēs

Stāsta Jānis Streičs.
Materiāla pirmpublikācija žurnālā "Mājas Viesis" 20220. gadā.
Otovičs man bija tēva vietā, es agri pazaudēju savus vecākus. Biju sadomājies mācīties par aktieri, tā kā togad aktierus neuzņēma, stājos režisoros. Aleksandrs Leimanis mani uzņēma teātra fakultātē, savā režijas kursā mācību gada vidū. Ierados uz iestājpārbaudījumiem karavīra šinelī. Nekā cita, ko vilkt mugurā, man tolaik nebija.
Par Leimani neko daudz nezināju, biju redzējis vienu viņa izrādi. Šī bija pirmā tikšanās ar Sašu. Manā priekšā iznira drukns, kantains vīrelis pusmūža gados, izvilka no kabatas ķemmīti un pārbrauca pāri šķidrajiem matiem. Viņš vairāk atgādināja brigadieri, kolhoza priekšsēdētāju, kāda uzņēmuma direktoru vai galveno grāmatvedi, nevis mākslinieku.
Es toreiz domāju, mākslinieki izskatās citādi, bet ko es tolaik vispār zināju?
Skatiens viņam neatlaidīgs, caururbjošs, un es centos neatpalikt. Tas viņam patika. Roberts Ligers un Arturs Bērziņš bija pārgājuši uz aktieriem, un tā režisoros atbrīvojās budžeta vietas.
Kā man vēlāk teica Baiba, Otovičs uz mani lika lielas cerības. Es viņam laikam iepatikos. Divu gadu laikā likvidēju savu latgaļu akcentu, bet viņš pret mani visās savās režijas nodarbībās bija neiedomājami prasīgs.
Tās bija šausmas. Kad pavasarī notika darbu analīze, drausmīgi spurojos, man nu nekādi nepatika, ja kāds teica, kas un kā būtu jādara. Un Leimanis par šiem pārbaudes darbiem mani veselas divas dienas lamāja, apsaukāja pēdējiem vārdiem un trenkāja kā pēdējo suni. Visu, kas ar mani tur notika, visas tās šausmas ir pat grūti aprakstīt.
Ēriks Lācis, mans kursa biedrs, tikai noteica: “Janka, vecais laikam tevī ir dziļi vīlies.” Toties es, jaunais režisors Jānis Streičs, turpināju nākt uz lekcijām, un nereti, kad šinelī atkal ierados uz lekcijām, sargs mani nelabprāt laida iekšā. Viņš domāja, ka es tai iestādei neesmu piederīgs. Bet pavasarī es beidzu kursu kā teicamnieks.
Leimanim ir nelāgs raksturs, viņš neprot savaldīties, vienmēr runā, ko domā. Var jau būt, tas nāk no bērnunama, kur viņš uzaudzis, kur pašam vajadzēja pastāvēt par savām tiesībām. Bet varbūt tā jau ir dzīves pieredze, kas vairs neļauj melot. Nezinu.
Mēs daudz esam runājuši ar viņu par to. Un viņš man ir teicis, ka vairākas reizes, kad izlēmis priekšniekiem pielīst, saliecies, atvēris durvis, bet beigās norāvies, un atkal nekas nav sanācis. Tā viņš laikam bija sanīdies arī ar konservatorijas vadību un pēc diviem kopā pavadītiem gadiem mūs, savus studentus, pameta likteņa varā.
Un tomēr mēs, Leimaņa studenti, uzskatījām viņu par savu skolotāju. Viņš bija ģeniāls pedagogs. Viņa etīžu un lugu fragmentu analīzes bija neizsakāmi dziļas. Leimaņa režijas kursā tolaik mācījos ne tikai es, bet arī Ģirts Jakovļevs, Mihails Kublinskis un Aina Matīsa, un viņai tolaik bija ļoti skaista balss.