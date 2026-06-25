"Tas noteikti varētu būt viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem incidentiem tieši skartās infrastruktūras kritiskuma dēļ. Šis gadījums ir īpašs arī ar to, ka mēs par to uzzinājām pietiekami ātri un uzņēmums ir bijis drosmīgs, lai atklāti paziņotu sabiedrībai un partneriem par notikušo," par notikušo ielaušanos "Latvijas valsts mežu" (LVM) IT infrastruktūrā intervijā "Latvijas Avīzei" stāsta kiberdrošības incidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" vadītāja Baiba Kaškina. Saruna notika ceturtdien pēcpusdienā.
Kā jūs kopumā raksturotu šo kiberuzbrukumu, izskaidrojot notikušo nespeciālistam saprotamā valodā?
B. Kaškina: Aizvadītajās brīvdienās LVM konstatēja kiberuzbrukumu, kura laikā uzbrucējs ir spējis iekļūt viņu iekšējās sistēmās un daudzas no tām padarījis pilnībā nepieejamas. Tikko šis uzbrukums tika atklāts, uzņēmuma sistēmas nekavējoties tika atvienotas no globālā tīkla, lai pēc iespējas ātrāk liegtu uzbrucējam jebkādu turpmāku piekļuvi un speciālisti varētu sākt darbu pie atkopšanās no šī incidenta. Tomēr jāsaprot, ka šāds process aizņem būtisku laiku un pašlaik visas sistēmas vēl nav pilnībā atjaunotas, kādēļ arī visi uzņēmuma pakalpojumi vēl joprojām nav pieejami.
Vai daļu no sistēmām jau izdevies izlabot?
Jā, situācija nav bezcerīga – rezervju kopijas ir pieejamas, un IT speciālisti intensīvi strādā, lai visu nepieciešamo informāciju varētu atjaunot. Tajā pašā laikā ir jāņem vērā, ka skarto sistēmu apjoms ir ļoti liels, līdz ar to atkopšanās prasa būtisku laiku, lai pārliecinātos par datu integritāti un drošību.