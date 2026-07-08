Francijas austrumu pilsētas Bezansonas tiesa atzina viņu par vainīgu, pacientu pilinātājā esošajam šķidrumam slepus piejaucot vielas, kas izraisa sirds un asinsrites apstāšanos. Apsūdzētāji tiesā skaļi pauda: “Jūs esat dakteris nāve, slepkava un indētājs. Jūs esat apkaunojis visus ārstus, pārvēršot klīniku kapsētā!” 

Tagad jau bijušais franču anesteziologs Frederiks Pešjē gluži apzināti saindējis vismaz 30 cilvēkus, no kuriem 12 nomiruši. Zināms, ka jaunākajam no Pešjē upuriem bija četri gadi, visvecākajam – 89 gadi. Pilinātāju analīze apliecinājusi, ka tajā esošā kālija koncentrācija 100 reizes pārsniegusi pieļaujamo normu!

Vēstīts, ka Pešjē pirmo reizi nonāca izmeklētāju redzeslokā jau pirms astoņiem gadiem, kad viņu sāka turēt aizdomās par pacientu apzinātu saindēšanu divās Bezansonas klīnikās laikā no 2008. līdz 2017. gadam. Noskaidrots, ka noziedznieka rīcība dažkārt esot bijusi patiešām baisa, piemēram, atsevišķos gadījumos viņš pats meties nelaimīgo pacientu glābt, tādējādi vēlāk izbaudot varoņa slavu.

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