Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers piektdien paziņojis, ka uzņemsies atbildību par sliktajiem leiboristu rezultātiem Skotijas, Anglijas un Velsas vēlēšanās, bet turpinās darbu premjerministra amatā.
"Es negrasos aiziet un iegrūst valsti haosā," sacīja Stārmers, kura vadītie leiboristi Anglijā zaudējuši simtiem vietu pašvaldību padomēs.
Sagaidāms, ka valdošā partija cietusi sakāvi arī Skotijā un Velsā, kur tika ievēlēti reģionālie parlamenti. Šo vēlēšanu rezultāti gaidāmi vēlāk šodien.
"Rezultāti ir smagi, tie ir ļoti smagi. (..) Mēs esam zaudējuši izcilus leiboristu pārstāvjus visā valstī, tie ir cilvēki, kas tik daudz ieguldījuši savās kopienās, tik daudz mūsu partijā. Un tas sāp, un tam vajadzētu sāpēt, un es uzņemos atbildību," sacīja Stārmers.
Vietējās vēlēšanas tika uzskatītas par lielāko pārbaudījumu Stārmeram kopš leiboristu pārliecinošās uzvaras parlamenta vēlēšanās 2024. gada jūlijā.
Sabiedriskās domas aptaujas prognozēja leiboristiem zaudējumus, un pirmie vēlēšanu rezultāti to apstiprina.
Anglijā Naidžela Farāža vadītā labējā partija "Reform UK" izcīnījusi vairāk nekā 350 vietas, bet leiboristi zaudējuši vairāk nekā 240 vietas 40 no 136 Anglijas padomēm, kas bija paziņojušas rezultātus līdz plkst. 8 (plkst. 10 pēc Latvijas laika). Pārējie rezultāti gaidāmi vēlāk šodien.
Premjerministra vietnieks Deivids Lamijs pauda pārliecību, ka vadības maiņa būtu kļūda. "Jūs nemaināt pilotu lidojuma laikā, jūs turpināt (..). Dažreiz, īpaši pie varas esošajām valdībām, ir grūti," BBC radio sacīja Lamijs. Viņš atzina, ka liela daļa sabiedrības ir neapmierināta, bet piebilda, ka dažkārt par valdības kļūdām runā skaļāk un vairāk nekā par sasniegumiem.
