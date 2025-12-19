Dzīvokļu īpašniekiem šis gads uzsmaidīja ar izmaiņām ūdens patēriņa uzskaites kārtībā – no 6. jūnija tika atcelts pienākums ik pēc četriem gadiem verificēt parastos jeb mehāniskos skaitītājus. 

Cilvēki atbrīvoti no liekām klapatām un izdevumiem par ūdens skaitītāju pārbaudēm un nomaiņu, bet namu pārvaldniekiem šī brīvlaišana dzīvi sarežģījusi. Tikmēr publiskajā telpā izskan minējumi par to, kas sekos turpinājumā. Vai dzīvojamajām mājām obligāti jāizlemj par veco skaitītāju nomaiņu uz jauniem, turklāt modernākiem (attālināti nolasāmiem) un dārgākiem, jautājām skaitītāju reformas autoriem Ekonomikas ministrijā (EM).

Vai jaunā kārtība, atceļot ūdens skaitītāju verifikāciju, praksē nav radījusi haosu?

Dzīvojamo māju pārvaldnieki nav norādījuši uz problemātiku, kas būtu radusies saistībā ar verifikācijas atcelšanu. EM arī nav saņēmusi sūdzības, kurās būtu norādīta praktiska problemātika, kas ir radusies saistībā ar veiktajiem grozījumiem.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē