Eiropas Parlaments nobalsojis par jauniem noteikumiem kaķu un suņu aizsardzībai pret ļaunprātīgu izmantošanu, ziņo LTV. Eiropas līmeņa noteikumi paredz ne tikai obligātu suņu, bet arī kaķu čipošanu.
Mājdzīvniekiem jābūt reģistrētiem arī attiecīgajās dalībvalstu datubāzēs. Eiropas Parlaments uzskata, ka mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, nevis priekšmets vai rotaļlieta. Tāpēc ieviesti stingrāki noteikumi par mājdzīvnieku audzēšanu un izsekojamību, kas palīdzēs vērsties pret tiem, kas uzskata dzīvniekus par līdzekli ātras peļņas gūšanai. Mājdzīvnieku pārdevējiem, audzētājiem un patversmēm būs četri gadi, lai jaunajiem Eiropas noteikumiem sagatavotos, savukārt mājdzīvnieku īpašniekiem, kuri nepārdod dzīvniekus, jaunie pasākumi būs obligāti pēc 10 gadiem suņiem un pēc 15 gadiem – kaķiem.
Latvijā suņu čipošana jau ir obligāta, tāpat kā vairumā Eiropas Savienības dalībvalstu, bet attiecībā uz kaķiem šī prasība ir spēkā tikai dažās valstīs. Latvijā 2024. gadā stājās spēkā noteikumi, kas paredz, ka kaķi un mājas seski jāapzīmē ar mikroshēmu un jāreģistrē, bet noteica arī izņēmumus. Tas nav obligāti jādara, ja kaķus nepavairo, neatsavina, nenodod dzīvnieku viesnīcā, tie nepiedalās izstādē, neiet ārā ārpus saimnieka teritorijas. Tāpat dzīvnieks nav jāčipo, ja tas ir bezsaimnieka kaķis, tas netiek ievests no citas valsts, nav ievietots dzīvnieku patversmē.
