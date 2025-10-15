Patlaban Ieslodzījuma vietu pārvaldes struktūrvienībās Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Olainē, Liepājā un Jēkabpilī ir 357 vakantas amata vietas jeb aptuveni 15% no visām pārvaldes pozīcijām.
Ieslodzījuma vietu pārvalde šonedēļ sākusi kampaņu "Dinamisks darbs drošākai rītdienai", ar kuras palīdzību vēloties mainīt sabiedrībā valdošos stereotipus par darbu ieslodzījuma vietās un parādīt, ka darbs ieslodzījuma vietās sniedz gandarījumu, ir interesants un dod iespēju veidot karjeru. Kampaņas mērķis ir piesaistīt motivētus darbiniekus un veicināt sabiedrībā izpratni par darbu pārvaldē un ieslodzījuma vietās Latvijā. Vakanču vidū ir dažādas amata pozīcijas, piemēram, ieslodzījuma vietu uzraugi, apsargi, inspektori, kā arī medicīniskais personāls, tostarp psihologi, ķirurgi, pneimonologi, radiologi, ārsta palīgi, virsmāsas un citi. Sākot ar novembri, Ieslodzījuma vietu pārvalde pirmo reizi organizēs arī Atvērto durvju dienas, kuru laikā interesentiem būs iespēja apmeklēt ieslodzījuma vietas un uzzināt vairāk par darba vidi un iespējām ieslodzījuma vietās Latvijā.
