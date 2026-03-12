Latvijas iedzīvotāji pensijā pavadīs ievērojamu dzīves daļu, tāpēc stabils uzkrājums vecumdienām kļūst kritiski svarīgs. Pensijas vecums Latvijā ir 65 gadi, un mūža ilgums turpina pieaugt – 2024. gadā vidējais paredzamais mūža ilgums sasniedza 76,4 gadus, kas ir augstākais rādītājs valsts vēsturē. Ko tas nozīmē kontekstā ar nākotnes uzkrājuma veidošanu, skaidro "Luminor" aktīvu pārvaldīšanas un pensiju uzņēmumu vadītājs Atis Krūmiņš.
Pensijā var paiet ievērojama dzīves daļa
Aprēķini rāda, ka pēc 65 gadu vecuma sasniegšanas vīriešu vidējais turpmākais dzīves ilgums Latvijā ir ap 15 gadiem, bet sievietēm – aptuveni 20 gadi. Tas nozīmē, ka daļa iedzīvotāju pensijā var pavadīt līdz pat divām desmitgadēm, un šajā laikā uzkrājuma apmērs var būtiski ietekmēt dzīves kvalitāti.
Līdzīga tendence novērojama arī citviet pasaulē. OECD valstīs sievietes pensijā vidēji pavada ap 23 gadiem, bet vīrieši – ap 19 gadiem. Dažās valstīs šis periods ir vēl garāks, piemēram, Grieķijā sievietes pensijā vidēji dzīvo vairāk nekā 28 gadus.
Sabiedrības novecošanās palielina slodzi sociālajām sistēmām
Starptautiskie pētījumi liecina, ka pasaulē pieaug senioru īpatsvars. Pasaules Ekonomikas forums norāda, ka jau šobrīd pasaulē ir vairāk cilvēku, kas vecāki par 65 gadiem, nekā bērnu līdz piecu gadu vecumam. Tas nozīmē, ka arvien mazāk strādājošo uztur pieaugošu pensionāru skaitu, un daudzviet cilvēkiem nākas strādāt ilgāk nekā iepriekš plānots.
Arī Latvijā sabiedrības novecošanās rada spiedienu uz pensiju sistēmu, tāpēc svarīga kļūst individuālu uzkrājumu veidošana.
Pensiju plāna izvēle ietekmē nākotnes uzkrājumu
Pensiju sistēmā nozīmīga ir arī ieguldījumu stratēģija. Piemēram, pensiju 2. līmeņa plānos ar 100% ieguldījumiem akcijās vidējais gada ienesīgums pēdējos piecos gados sasniedzis ap 9,3%. Tomēr konservatīvākos plānos ar mazāku akciju īpatsvaru ilgtermiņa ienesīgums parasti ir zemāks.
Eksperti norāda, ka jaunākiem cilvēkiem bieži ieteicams izvēlēties dinamiskākus ieguldījumu plānus ar lielāku akciju īpatsvaru, jo ilgākā laika posmā tie var nodrošināt augstāku ienesīgumu. Savukārt, tuvojoties pensijas vecumam, parasti tiek izvēlētas konservatīvākas stratēģijas ar zemāku risku.
Speciālisti uzsver, ka iedzīvotājiem regulāri jāpārskata savs pensiju plāns un uzkrājuma apmērs, lai pārliecinātos, ka tas atbilst vecumam un finanšu mērķiem.
