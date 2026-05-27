NATO stiprinās sava austrumu flanga aizsardzību un nodrošinās, lai alianses spēki kara gadījumā ar Krieviju tiktu ātri pārsviesti uz Latviju un Igauniju, atsaucoties uz informētiem avotiem, ziņo aģentūra "Reuters".
Šobrīd NATO kontingenti Baltijas valstīs un Polijā pakļauti vienam komandpunktam, kas atrodas Ščecinā, bet plānotas komandstruktūras izmaiņas atbilstoši Baltijas valstu stratēģiskajai nozīmei.
Vēl viena korpusa izveide ļaus risināt problēmas, ko rada šī reģiona ierobežotais stratēģiskais dziļums un apdraudētība, norādījusi kāda militārpersona.
Korpusa sastāvā pilnā komplektācijā ir no 40 000 līdz 60 000 vīru, taču miera laikā tas sastāv no komandstruktūras un īpašajiem tehniskajiem dienestiem, lai ko kara gadījumā var ātri izvērst.
Vācija un Nīderlande, koordinējoties ar NATO, panākušas vienošanos par vācu-nīderlandiešu korpusa izveidi, kas tiks izvietots Minsterē un kura uzdevums būs Latvijas un Igaunijas aizsardzība, otrdien "Reuters" pavēstījuši avoti militārajās aprindās.
Pagaidām nav skaidrs, kad vienošanās stāsies spēkā un cik daudz karavīru būs pakļauti jaunajam komandpunktam konflikta gadījumā.
Nīderlandes Aizsardzības ministrija norādījusi, ka korpusa izveides plāna izstrāde šobrīd turpinās, taču sīkākas detaļas atteikusies atklāt.
Vācijas Aizsardzības ministrija atteikusies šīs ziņas komentēt, norādot, ka turpinās saskaņošana ar NATO.
Savukārt alianse norādījusi, ka uz jautājumiem atbildēs vēlāk.
