Pirms 15 gadiem, 2011. gada 28. maijā, toreizējais Valsts prezidents Valdis Zatlers ierosināja referendumu par Saeimas atlaišanu. Vēsturē tas iegājis kā “Rīkojums Nr.2”, kas izraisīja pretrunīgas reakcijas.
No eiforijas un apgalvojumiem, ka tas ir pagrieziena punktu Latvijas demokrātijas attīstībā, līdz pat pārmetumiem un apvainojumiem, ka notikušais pielīdzināms valsts apvērsumam, kura rīkotājus vadījušas savtīgas intereses. Viens no iemesliem, ar ko Zatlers pamatoja savu rīkojumu, bija – lai izbeigtu “šauru personu grupu interešu patvaļu Latvijā”.
“Latvijas Avīze” par šo tematu raksta plašāku publikāciju un vēlamies uzzināt arī jūsu viedokli – vai pa šiem gadiem kas mainījies?
Aptuaja
Vai oligarhi un "šauras personu grupas" joprojām ietekmē Latvijas politiku?
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Avīze".
#SIF_MAF2025
#kasnotikapectam