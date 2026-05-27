Zviedrijas premjers no centriski labējās Moderātu partijas Ulfs Kristersons priekšvēlēšanu cīņām par pārvēlēšanu 13. septembrī gaidāmajās parlamenta – Riksdāga – vēlēšanās kā centrālo solījumu izvēlējies valsts apmaksātu mākslīgo ārpusdzemdes apaugļošanas procedūru (IVF).
Zviedrijas mediji norāda, ka tāda izvēle izdarīta laikā, kad valsts sastopas ar rekordzemu dzimstības līmeni, kamēr kopējais iedzīvotāju skaits Zviedrijā turpina augt uz imigrantu rēķina. Uzskata, ka moderāti un Kristersons ar savu pozīciju cer piesaistīt sieviešu dzimuma vēlētāju atbalstu. Taču dzimstības palielināšanu kā aktuālu priekšvēlēšanu saukli vēlēšanām nolūkojušas arī citas partijas.
Vai maciņa vaina?
Oficiālā statistika liecina: lai arī Zviedrija skaitās viena no labākajām valstīm, kur laist pasaulē bērnu, dzimstība tajā krīt līdzīgi kā visā Eiropā. Pēc 2025. gada datiem, summārais dzimstības koeficients jeb vidējais bērnu skaits vienai sievietei viņas dzīves laikā Zviedrijā ir 1,42 (Latvijā 2024. gadā tas bija 1,2, tuvu vidējam ES) – pieticīgākais kopš šādu aprēķinu sākšanas 1749. gadā. "Tik zemu līmeni mēs vēl Zviedrijā neesam piedzīvojuši. Tas mani vedinājis uz pārdomām. Tāda situācija varētu būt radusies, jo daudzi cilvēki nemaz nevēlas bērnus, taču es esmu diezgan drošs, ka tā notiek arī tamdēļ, ka daudzi netiek pie bērniem, kurus tie patiesi vēlas," nesen savā raidierakstā pauda Kristersons, kam pašam ir trīs bērni. Demogrāfu vērtējumā, lai nodrošinātu paaudžu nomaiņu, summārajam dzimstības koeficientam būtu minimāli jāsasniedz aptuveni 2,1, tas ir, vidēji katrai sievietei nepieciešams 2,1 bērns. No ziemeļzemēm šai atzīmei tuvumā atrodas tikai Dānijai piederošās Fēru salas ar koeficientu 1,91 un Grenlande ar 1,77, kamēr par Zviedriju ne mazāk labklājīgajā Somijā – 1,25.
Kristersona valdība jau iepriekš paziņoja par valsts apmaksāto IVF skaita palielināšanu bezbērnu pāriem no trijiem uz kopumā sešiem mēģinājumiem, ja pirmie bijuši nesekmīgi. Katra procedūra izmaksā 50 tūkstošus zviedru kronu jeb aptuveni 4600 eiro. Lēš, ka problēmas ar bērnu ieņemšanu ir katram sestajam pārim Zviedrijā, bet priekšvēlēšanu solījumu veidā izteiktā iniciatīva attiecas arī uz ģimenēm, kurām jau ir bērni. Pēdējai kategorijai IVF pagaidām jāapmaksā pašiem.
"Nav saprātīgi, ja par to, vai jums ir iespēja kļūt par vecākiem, lemj maciņš. Zviedrija saskaras ar nākotni, kurā iedzīvotāji noveco un viņu skaits samazinās, kamēr vairāk IVF mēģinājumu var veicināt ilgtspējīgāku iedzīvotāju skaita attīstību,"
teikts Moderātu partijas vietnē "moderaterna.se". Partija sola saglabāt kursu uz demogrāfijas uzlabošanu arī nākamajos gados. Jāatzīmē, ka līdzās IVF jautājumam moderāti sola cīnīties ar personāla trūkumu medicīnas iestādēs un runā par īpašu vakcinācijas paketi pilsoņiem pēc 65 gadu vecuma.
"Laušanās guļamistabā"
Moderātu vadītās mazākuma valdības pastāvēšana šobrīd ir atkarīga no koalīcijas ar Kristīgo demokrātu partiju un Liberāļu partiju, rēķinoties ar galēji labējo Zviedrijas demokrātu atbalstu balsojumos. Zviedrijas sabiedriskais medijs SVT pauž, ka ar dzimstību saistīti solījumi ir visu uz parlamentu pretendējošo partiju arsenālā, jo grimstošie dzimstības rādītāji zviedru politiķu aprindās tiek uztverti ļoti nopietni, tomēr moderāti šajā ziņā gājuši vistālāk. Tikmēr konservatoru sīvākā pretinieka cīņā par Riksdāgu – sociāldemokrātu – skatījumā IVF atbalsta solījumi esot vien "īstermiņa politiskas darbības", kas radīšot ļaudīm "viltus cerības". Kā izteicies sociāldemokrātu runasvīrs Frederiks Lunds Sammeli, tā vietā "jāveido sabiedrība, kurā cilvēki jūtas optimistiski, tic nākotnei un kurā arī valsts sektors aizvāc šķēršļus tiem cilvēkiem, kuri vēlas bērnus".
Premjers Kristersons savos spriedumos uzsvēris, ka bērni ir "patiesi privāta lieta" un viņš noteikti nevēlas nevienam diktēt, cik atvašu ģimenē jābūt, taču kritiķi apgalvo, ka dzimstības jautājumu iepīšana priekšvēlēšanu kampaņā pēc būtības izskatās kā politiķu mēģinājums "ieiet pilsoņu guļamistabās". Citi apšauba, vai uzsvars uz mākslīgo apaugļošanu moderātiem nesīs panākumus. Tā Stokholmas Universitātes sociologs Martins Kolks aizrādījis, ka bērnu un vecāku atbalsta jomas Zviedrijā jau tāpat pamatīgi subsidē, taču tas nepalīdz, jo ir runa par izmaiņām sabiedrības kultūrā. Rietumu sabiedrībās vecāku misijas uzņemšanos cilvēki sāk uzlūkot kā konkurējošu ar citām izvēlēm – ar karjeru, vaļaspriekiem, sevis papildināšanu, laika pavadīšanu ar draugiem. "Šie citi dzīves aspekti sāk spēlēt mazliet lielāku lomu, un attiecīgi ģimenes veidošana un bērnu piedzimšana spēlē nedaudz mazāku lomu," secina sociologs.
Kas attiecas uz depopulāciju, tad imigrācijas dēļ tā Zviedrijai tuvākajā laikā nedraud. Iedzīvotāju skaits valstī aug. 2017. gadā tas pirmo reizi pārsniedza 10 miljonu atzīmi, bet 2025. gada nogalē Zviedrijas Centrālā statistikas pārvalde valstī uzskaitīja 10 605 500 iedzīvotājus. Tiesa, katrs ceturtais jeb 25% Zviedrijas iedzīvotāju ir ārzemju izcelsmes, bet 32,3% vismaz kāds no vecākiem ir ārzemnieks. 2070. gadā sagaidāmais Zviedrijas iedzīvotāju skaits ir 12,6 miljoni.
