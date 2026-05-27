Otrdienas rīts kādam Ogres novada iedzīvotājam ceļā uz darbu Rīgā izvērtās nepatīkams vēl pirms izbraukšanas no pilsētas. Vīrietis pie luksofora apstājās, gaidot zaļo signālu, taču automašīna, kas brauca aiz viņa, nepamanīja priekšā notiekošo un ietriecās viņa spēkrata aizmugurē, vēsta raidījums "Degpunktā".
Pie avārijā cietušās automašīnas stūres atradās Elmārs, kurš stāsta, ka braucis Rīgas virzienā un pie luksofora apstājies, kad tajā iedegusies sarkanā gaisma.
Pēc Elmāra teiktā, viņam skaidrots, ka otra automašīnas vadītāja nav pamanījusi ne luksoforu, ne priekšā stāvošo automašīnu, jo saule esot spīdējusi tieši virsū. Viņš pats jau iepriekš sapratis, ka aiz muguras tuvojošais auto neapstāsies un sadursme būs neizbēgama.
Sākotnēji vīrietis mēģinājis izvairīties no sadursmes, taču ātri sapratis, ka to novērst nebūs iespējams. Trieciena rezultātā viņa automašīna tika pagrūsta aptuveni 20 metrus uz priekšu, kas, pēc viņa domām, varētu liecināt, ka otra spēkrata vadītāja nav bremzējusi.
Elmārs arī norādīja, ka avārijas izraisītāja pēc notikušā bijusi šoka stāvoklī, tomēr nepieciešamie dokumenti tikuši noformēti, pēc kā sieviete devusies uz slimnīcu veselības pārbaudēm.
