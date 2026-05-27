Iespējamu gaisa telpas apdraudējumu dēļ investori baidās braukt uz Latgali un investēt attīstībā, trešdien Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēdē sacīja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Latgales reģionālās padomes priekšsēdētājs Ivo Dembovskis.
Viņš klāstīja, ka pēc šūnapraides paziņojumiem ražošana uzņēmumos tiek apturēta, bet darbinieki dodas mājās. Ja paziņojums atnāk agri no rīta, tad darbinieki kopā ar bērniem vispār paliek mājās un ražošana tiek paralizēta, kas nozīmē sekas attiecībā uz līgumu izpildi un kredītu maksājumiem. Tāpat esot problēmas ar izejvielu piegādēm uz Latgali.
"Tas rada bailes investēt attīstībā," komentēja LTRK pārstāvis.
Komentējot Latgales tūrisma asociācijas pausto par masveida rezervāciju atcelšanu šovasar, Dembovkis sacīja, ka tas rada milzīgu multiplikatīvu efektu arī citur uzņēmējdarbībā — cieš amatnieki, mājražotāji, ēdinātāji, kultūras un sporta joma.
"Mēs paši saskaramies ar to, ka atsakās braukt investori, kurus Latgale interesēja,"
apgalvoja LTRK pārstāvis, skaidrojot, ka virkne braucienu bija iecerēta maijā un vasarā, taču tie "visi ir atteikti". Pēc Dembovka paustā, vietējie nevar pārliecināt iespējamos investorus, ka var kompensēt viņiem iespējamās neērtības.
LTRK pārstāvis uzskata, ka nepieciešams rūpīgāk piestrādāt pie šūnapraides ziņojumu satura, tos konkretizējot, lai uzņēmumu un iestāžu vadītāji varētu paši uz vietas pieņemt lēmumus par turpmāko darbību.
"Krīzes moments ir arī iespēju moments pieņemt drosmīgus lēmumus gan militārajā, gan politiskajā lomā, pieņemot Austrumu pierobežas teritorijas attīstības likumu," mudināja Dembovskis.
Arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Latgales reģiona vadītājs Andrejs Zelčs atzina, ka "gluži pievilcīga pierobeža tagad var arī nebūt", taču neviens no esošiem uzņēmumiem "vēl nav aizbraucis, lai gan tādas runas ir".
Pēdējā laikā vairākos Latgales un dažos Vidzemes novados iedzīvotāji regulāri saņēmuši šūnapraides brīdinājumus par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu, jo Latvijas teritorijai pietuvojušies vai tajā ielidojuši bezpilota lidaparāti.
Sabiedrībā un amatpersonu vidū turpinās diskusijas par nepieciešamību pilnveidot rīcības algoritmus, jo regulārie brīdinājumi būtiski ietekmē sabiedrisko un ekonomisko dzīvi reģionos.
Iepriekš Latvijā vairāki ar Krievijas-Ukrainas kara kontekstu saistīti bezpilota lidaparāti ir ielidojuši vai pat sprāguši, tostarp 7. maijā Rēzeknē. Cilvēki šajos gadījumos nav cietuši.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu