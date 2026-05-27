Viens no cietušajiem pēc avārijas Rīgā, Vecmīlgrāvī, kur automašīna notrieca trīs cilvēkus, uz mūžu kļuvis par invalīdu. Viņš cer, ka negadījuma izraisītājs saņems atbilstošu sodu un ka izdosies saņemt taisnīgu kompensāciju, kas palīdzētu atgūties pēc smagās traumas, vēsta raidījums "Degpunktā".
Cietušo veselības stāvoklis pēc sestdien Vecmīlgrāvī pie veikala "Mego" notikušā negadījuma joprojām ir smags. Atveseļošanās process rit lēni, un līdztekus fiziskajām ciešanām svarīgs kļuvis arī psiholoģiskais atbalsts. Tā raidījumam "Degpunktā" telefoniski pastāstīja Deniss, kurš avārijā zaudēja kāju. Viņš pašlaik atrodas slimnīcā un mēģina atcerēties notikušā apstākļus.
"Es izgāju no veikala, es nesapratu, tas viss bija ātri. Spēcīgs sitiens un man norāva kāju."
Deniss atklāja, ka pēc sadursmes apkārtējie steidzās palīgā un izsauca mediķus. Policija notikuma vietā ieradusies ļoti ātri, un neilgi pēc tam atbraukušas arī divas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes.
Viņš stāstīja, ka otrs cietušais vīrietis ir viņa draugs, kurš guvis vieglākas traumas — kājai tika sarauti muskuļi. Savukārt cietusī sieviete abiem vīriešiem neesot pazīstama un vienkārši pagadījusies negadījuma vietā.
Deniss atzina, ka būtu vēlējies saņemt kādu ziņu no avārijas izraisītāja vai viņa pārstāvjiem — vismaz atvainošanos vai interesi par cietušo stāvokli. Pagaidām gan nekāda saziņa nav notikusi.
Ar juridisku palīdzību Deniss plāno vērsties arī pie veikala "Mego", jo uzskata, ka stāvlaukumā nav nodrošināti pietiekami drošības pasākumi.
Runājot par iespējamiem drošības uzlabojumiem pie veikala Baltāsbaznīcas ielā, uzņēmumā norāda, ka šādas iespējas tiek vērtētas, taču konkrēti lēmumi pagaidām vēl nav paziņoti.
