Valsts policijas (VP) Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas šomēnes kriminālvajāšanas uzsākšanai prokuratūrai nodevušas kriminālprocesu par valsts simbola zaimošanu, kas tika izdarīta 2025. gada 5. novembrī Augšdaugavas novada Ilūkstē, informē VP.
Valsts policija saņēma informāciju, ka 2025. gada 5. novembrī ap pulksten 7.30 Augšdaugavas novada Ilūkstē, Vienības laukuma skvērā, nenoskaidrotas personas ir norāvušas no karoga kāta Latvijas valsts karogu, kā arī skvērā starp Stadiona un Sporta ielu bojājušas dekorus, kas bija uzstādīti latvju rakstu zīmju formā. Valsts policija par notikušo uzsāka kriminālprocesu.
Veicot izmeklēšanu, likumsargi noskaidroja, ka 1971. gadā dzimušais vīrietis izdarīja noziedzīgo nodarījumu, proti, norāva valsts karogu, kā arī bojāja mantu.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas uzsāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 93. panta, proti, par Latvijas valsts ģerboņa vai Latvijas valsts karoga noraušanu, saplēšanu, salaušanu, iznīcināšanu vai citādu šo valsts simbolu zaimošanu, kā arī par Latvijas valsts himnas publisku zaimošanu. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēts sods — brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sods.
Persona jau iepriekš ir nonākusi Valsts policijas redzeslokā par citu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.
Izmeklēšana uzsāktajā kriminālprocesā ir pabeigta, un 2026. gada 22. maijā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas nosūtīja kriminālprocesa materiālus prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret 1971. gadā dzimušo personu.
