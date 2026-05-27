Pagājušajā trešdienā Valsts policijas (VP) amatpersonas Dobeles novadā apturēja kravas transportlīdzekļa vadītāju, kurš pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu un lai izvairītos no atbildības, piedāvāja 50 eiro kukuli. Pret vīrieti uzsākts kriminālprocess un administratīvā pārkāpuma process, informē VP.
Trešdien, 20. maijā pulksten 10.17 Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersona, patrulējot ar Valsts policijas dienesta transportlīdzekli Dobeles novadā, Tērvetes pagastā uz autoceļa Pūri-Auce-Grīvaiši fiksēja smago transportlīdzekli "SCANIA" sakabē ar piekabi, kas devās virzienā uz Auci.
Apdzīvotā vietā "Kroņauce", kur atļautais maksimālais braukšanas ātrums ir 50 kilometri stundā, vīrietis pārvietojās ar ātrumu 75 kilometri stundā, tādējādi pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu par 25 kilometriem stundā. Vīrietis tika apturēts. Par šādu pārkāpumu nav paredzēta tiesību atņemšana, bet gan naudas sods 160 eiro apmērā, taču vīrieša darbības situāciju pasliktināja.
Pirmais, ko smagā transportlīdzekļa šoferis pateica, kad Valsts policijas amatpersona piegāja pie dienesta transportlīdzekļa, lai pieprasītu uzrādīt dokumentus, bija: "Neko nevajag, ar 50 eiro pietiks?"
Valsts policijas Izmeklēšanas nodaļas vecākais inspektors vairākas reizes brīdināja, ka par kukuļdošanu iestājas kriminālatbildība, taču transportlīdzekļa vadītājs, rokās turot 50 eiro, uzstājīgi policistam centās iedot naudu.
Rezultātā pret vīrieti uzsākts ne tikai administratīvā pārkāpuma process par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, piemērojot naudas sodu — 160 eiro, ko vīrietis jau ir samaksājis. Tāpat pret vīrieti uzsākts kriminālprocess par kukuļa, tas ir, materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu, došanu vai piedāvāšanu vai par kukuļa apsolīšanu pēc tā pieprasīšanas personiski vai ar starpnieku valsts amatpersonai, lai tā, izmantojot savu dienesta stāvokli, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību, neatkarīgi no tā, vai nodotais, piedāvātais vai apsolītais kukulis domāts šai valsts amatpersonai vai jebkurai citai personai.
Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu. Kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana.
Šogad šis ir piektais gadījums, kad personas piedāvā vai apsola kukuli Valsts policijas amatpersonām. Iepriekš kukulis ir piedāvāts vai piesolīts trīs gadījumos Latgales reģiona pārvaldē un nu jau divos — Zemgales reģiona pārvaldē. Piedāvātās summas ir variējušas robežās no 50 eiro līdz 200 eiro un kukuļa piedāvāšanas iemesli bija vēlme izvairīties no atbildības par transportlīdzekļa vadīšanu reibuma stāvoklī un par vadīšanu bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.
