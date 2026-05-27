Latvijas hokeja izlase apgāzusi daudzu speciālistu prognozes un, par spīti sastāva atjaunošanas procesam, sasniegusi pasaules čempionāta ceturtdaļfinālu. 

Labāko astoņu skaitā mūsu hokejisti iekļuvuši vien sesto reizi, lai gan Cīrihē Latvijas izlasei šis ir trīsdesmitais pasaules čempionāts elites divīzijā.

Komanda atvērusies

Punkts grupu turnīram tika pielikts ar pārliecinošu uzvaru 8:1 pār Ungāriju, šoreiz bez problēmām izvairoties no pagājušā gada kļūdām, kad līdzīgā situācijā tika piedzīvots smags zaudējums pret Austriju (1:6). Sākums gan bija stresains, jo tiesneši Latviju nedaudz pažēloja pēc Sanda Vilmaņa pārkāpuma, par sitienu pretiniekam galvas apvidū piešķirot vien divas soda minūtes, lai gan varēja iešķiebt arī 5+20.

Četras ripas ungāru vārtos tika iemestas skaitliskajā vairākumā, kurā šogad mūsējiem spēle sekmējas daudz labāk nekā iepriekšējos divos gados, bet Sandis Vilmanis izcēlās arī mazākumā. Viņš šajā mačā nopelnīja trīs punktus (2+1), bet čempionātā kopumā Sandim jau 11 (4+7), atkārtojot Riharda Bukarta Latvijas izlases rekordu rezultativitātes punktos vienā turnīrā.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
nedēļas abonements

Nedēļas abonements

Fokusā tas, kas tevi interesē! Vai tie ir konkrēti autori, tēmas vai sadaļas – izvēlies pats! 10 raksti pēc savas izvēles tikai 50 centi!

0.50 € / 10 raksti 1 nedēļā
Abonē