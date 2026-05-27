Trešdien visā Latvijā ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās pastiprināsies līdz 15-20 metriem sekundē, lielākās brāzmas vietām lauzīs kokus, brīdina sinoptiķi.
Daudzviet īslaicīgi līs, valsts austrumu daļā vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes un krusa. Zem negaisa mākoņiem vēja brāzmu spēks var pārsniegt 20 metrus sekundē.
Starp mākoņiem spīdēs saule. Maksimālā gaisa temperatūra būs vien +11..+15 grādi.
Rīgā ziemeļrietumu vējš brāzmās pieņemsies spēkā līdz 20 metriem sekundē, diena varētu paiet bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra nepārsniegs +13 grādus.
Rietumos no Latvijas atrodas spēcīgs anticiklons, austrumos — ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1003 hektopaskāliem Krievijas pierobežā līdz 1011 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā.
Rīts iesācies ar mainīgu mākoņu daudzumu, vietām īslaicīgi līst. Pūš lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, tas sāk pastiprināties. Gaisa kvalitāte laba.
Gaisa temperatūra saullēktā bija +6..+11 grādi.
Maksimālā gaisa temperatūra otrdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +14,8 grādiem Ainažos un Ventspilī līdz +20,1 grādam Dobeles, Jelgavas un Bauskas novērojumu stacijā.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 26. maijā bija +37..+39 grādi Portugālē, Spānijā un Francijā. Londonā gaiss sakarsa līdz +35 grādiem. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -5 grādi kalnos Norvēģijā.
