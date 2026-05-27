Valstij jānosaka skaidrs mehānisms rīcībai gaisa telpas apdraudējuma gadījumā masu pasākumu laikā, otrdien Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē vairākkārt uzsvēra Latgales un citu pašvaldību pārstāvji.
Kritiku par šūnapraides paziņojumiem un notikumiem Latgalē pauda Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš ("Sarauj, Latgale!"). Viņš sacīja, ka skolu infrastruktūra nav sagatavota apdraudējumiem, nespējot nodrošināt divu sienu principu. "To nevar ievērot faktiski nevienā izglītības iestādē. Daugavpilī to var ievērot vienā no padsmit skolām," atzina Elksniņš. Savukārt bērnudārzu grupām, kurās ir līdz 25 bērniem, dažkārt nākas patverties telpās, kas ir ļoti šauras.
Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs (ZZS) mudināja, ka nepieciešams mehānisms, kas regulētu rīcību novadu svētkos un citos pasākumos.
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers ("Jaunā Vienotība") sēdē norādīja, ka domju vadītājiem vajadzētu būt vairāk informācijas par iespējamo apdraudējumu un tā nopietnību. Viņš uzskata, ka jābūt izstrādātam algoritmam arī darbam ar sociālās aprūpes centriem šādās situācijās, jo tur mitinās gan gulošie, gan cilvēki ar garīga rakstura problēmām. Tāpat pašvaldībām jāzina, ko darīt ar kultūras pasākumiem. Adlers uzskata, ka pašvaldības varētu atrast līdzekļus arī civilajai aizsardzībai, ja tām nepārtraukti nepaplašinātu funkcijas. Kā piemēru viņš minēja nepieciešamību digitalizēt, kā arī iežogot kapsētas, kam arī nepieciešami līdzekļi. "Valstij esam uzbūvējuši robežu, tagad mums jādomā par kapiem," ironizēja Adlers.
Arī Valmieras novada domes priekšsēdētājs Jānis Baiks ("Valmierai un Vidzemei") norādīja uz informācijas nepietiekamību pēc šūnapraides, jo domes vadība redz tikai to informāciju, kas ietverta paziņojumā. "Civilās aizsardzības komisija (CAK) pieņem lēmumus, balstoties uz institūciju ziņojumiem. Nekādas papildu informācijas mums nebija. Ja gribat atbildību no CAK, jāvērtē, vai tas ir pietiekami vai nav," sacīja Baiks.
Tāpat politiķis aicināja izstrādāt rīcības mehānismu masu pasākumiem, jo, piemēram, Valmiera vasarā uzņems jaunatnes olimpiādi ar vairākiem tūkstošiem dalībnieku. Novada mērs sacīja, ka stadionā tik lielu cilvēku skaitu nav iespējams paslēpt.
Balvu novada domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks (LZP) atklāja, ka uz sestdien gaidāmajiem Latvijas pūtēju orķestru svētkiem ir sagatavotas shēmas dalībniekiem, kur viņiem patverties krīzes gadījumā. Vienlaikus viņš atzina, ka ar dalībniekiem ir vieglāk, bet ar skatītāju apziņošanu situācija ir grūtāka.
Tāpat domju vadītāji mudināja noteikt kārtību tirdzniecības vietām, jo ir bijušas gan tādas veikalu ķēdes, kas iespējamā apdraudējuma gadījumā turpināja darbu un cilvēki veikalos varēja patverties, gan tādas, kas durvis slēdza.
Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns sēdē aicināja katru šūnapraides paziņojumu uztvert kā tādu, kas var nest letālas sekas. Viņš arī atzina, ka ir pārrunāta iespēja sūtīt paziņojumus arī mazākās teritorijās, taču tas nozīmē papildu laiku, bet šajās situācijās svarīgi ir ātri paziņot.
Saskaņā ar Krīzes vadības centra izstrādātajām vadlīnijām pēc oranžā agrīnās brīdināšanas paziņojuma āra publisko pasākumu personālam un apmeklētājiem apdraudējuma laikā jādodas uz drošajām telpām, bet, ja tādu nav, – bez drūzmēšanās jāizklīst. Tāpat esot nepieciešams izvairīties no klajiem laukiem un atklātām vietām, kur nav pieejams neviens dabisks vai mākslīgs aizsegs un persona ir viegli pamanāma no gaisa. Nepieciešams arī pastiprināti novērot gaisa telpu un apkārtni. Savukārt dzeltenā paziņojuma gadījumā jāaktivizē rīcības algoritmi, personālsastāvam jāstrādā gatavības režīmā, kā arī jāinformē apmeklētāji. Tāpat saskaņā ar vadlīnijām jāpārbauda drošie pārvietošanās ceļi un zonas.
