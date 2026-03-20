Nedēļas nogalē Limbažu un Siguldas novadā tiks atzīmēta Lībiešu mantojuma diena.
21. martā 6:00 Lēdurgas dendroparkā un 10:00 pie Ataugu mājām Limbažu novada Liepupes pagastā putnu modināšana un pavasara saul-riežu aktivitātes. Līdzi jāņem krāsotas olas.
22. martā Staicelē 11:00 Staiceles lībiešu muzejā Pivālind un Brīvības laukumā sportiskas un muzikālas aktivitātes, putnu būrīšu gatavošana, bet 12:00 koncerts.
Vidrižu Zaļajā kalniņā 12:00 putnu modināšana un rotaļas folkloras kopas Delve pavadījumā, putnu būrīšu gatavošana un olu krāsošana.
Iklā (Igaunijā) 12:00 svinības un putnu modināšana folkloras kopu Cielava, Malibieš’ un Treimaņu dziesmu kora (Treiman laulukoor) pavadījumā.
Ainažu kultūras namā 14:00 Tartu Universitātes somugru maģistru ansambļa koncerts.
