Jau pāris nedēļas dzīvojam plūdu gaidās. Bargā ziema un biezais ledus ūdenstilpēs meteorologiem lika domāt, ka šogad būs plaši un bīstami pavasara pali. Krīzes situācijai gatavojās gan pašvaldības, gan atbildīgie dienesti. Daugavā ledus ir sakustējies, taču plūdi, vismaz Jēkabpils novadā, šķiet, varētu arī iet secen, vēsta 360TV Ziņas.
Jēkabpilī ūdens līmenis svārstās ļoti strauji. No rīta tas pacēlās par vairāk nekā metru, bet pēcpusdienā jau bija nokrities. Tikmēr apkārtējos pagastos applūduši lauki un piemājas dārzi. Kāds, baidoties par ceļa applūšanu, jau laikus automašīnu novietojis drošākā vietā.
360TV ziņām laimējas būt klāt unikālā brīdī – ledus nupat sakustējies. Brēķos redzams kā ledus iet ar milzīgu ātrumu, kas ir laba zīme, un vietējie saka, ka beidzot var uzelpot, jo sastrēgumi neveidojas, ka nozīmē, ka visdrīzāk plūdu nebūs. Vienīgie lielie ledus krāvumi izveidojušies vietā, kur ietek Aiviekstes upe, taču kopumā situācija ir stabila, jo ledus iet.
Lai arī Daugavas krastos dzīvojošie atviegloti uzelpo, pašvaldības turpina monitorēt situāciju, jo plūdu draudus pilnībā izslēgt vēl nevar. Atsevišķi applūšanas gadījumi fiksēti arī Zemgalē un Vidzemē. Piemēram, Bauskas novada Īslīcē izskalotigrants ceļi, bet Valmieras novadā applūdušas Gaujas krāču dzirnavas.
