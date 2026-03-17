Pagājušajās nedēļas nogalē plašu rezonansi izraisīja ziņas par iespējamu dziedātāja Normunda Rutuļa sēšanos pie stūres alkohola reibumā un ceļu satiksmes negadījumu. Līdz šim mākslinieks situāciju nebija komentējis, taču nu viņš nācis klajā ar publisku paziņojumu.
"Dārgie līdzcilvēki! Man trūkst vārdu… Man kauns! Gribas zemē ielīst. Bet skaidrs, ka tas nav iespējams," savā paziņojumā norāda Rutulis. Viņš atzīst, ka pieļautais lēmums bijis neattaisnojams: "Ar milzīgu nožēlu atzīstu, ka mans tā vakara lēmums dzērušam sēsties pie stūres nav attaisnojams. Tas notika… Un tā ir mana, un tikai mana vaina."
Dziedātājs uzsver, ka apzinās nodarītā nopietnību un bīstamību: "Gan par to, ka neatturēju sevi iedzert, gan par to, ka tādā stāvoklī biju pie stūres, apdraudot jūs visus."
Viņš arī norāda, ka notikušo vēlas izmantot kā brīdinājumu citiem: "Es noteikti gribētu aktualizēt šo savu stāstu kā sliktu piemēru, no kura gūt mācību. Tā ir situācija, kurā nevajadzēja nonākt ne man, ne kādam citam."
Rutulis atvainojas sabiedrībai un atzīst, ka saprot sabiedrības sašutumu: "Saprotu, ka esmu sakaitinājis daudzus. Šīs dusmas ir daļa no soda un es to pieņemu. Lūdzu piedošanu ikviena priekšā, kurā šis negadījums radījis vilšanos manī!"
Vienlaikus viņš piebilst, ka pagaidām plašākus komentārus nesniegs, jo nepieciešams laiks, lai notikušo izvērtētu kopā ar ģimeni un tuviniekiem.
Jau iepriekš ziņots, ka notikušais izraisījis neizpratni arī Rutuļa kolēģu vidū. Aktieris Juris Hiršs sociālajos tīklos pauda neticību notikušajam, uzsverot, ka dziedātājs alkoholu nelietojot, savukārt Olga Rajecka publiski pauda izbrīnu un skepsi.
Valsts policija apstiprinājusi, ka viens no negadījumā iesaistītajiem autovadītājiem bijis vairāk nekā divu promiļu stiprā alkohola reibumā. Par ceļu satiksmes negadījumu uzsākts administratīvā pārkāpuma process, bet par braukšanu reibumā – kriminālprocess, un tiek izmeklēti visi negadījuma apstākļi.
Saskaņā ar Krimināllikumu par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā, ja alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles, var piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, kā arī transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu