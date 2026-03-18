Marokas futbola izlasei otrdien negaidīti piešķirts Āfrikas Nāciju kausa tituls, jo apelācijas tiesneši atcēluši Senegālas uzvaru haotiskajā janvāra finālā.
Āfrikas Futbola konfederācija (CAF) paziņoja, ka tās apelācijas komisija nolēmusi, ka Senegāla ir "atzīstama par fināla zaudētāju tehniska iemesla dēļ", un tās uzvara ar 1:0 papildlaikā pārvērsta par 0:3 tehnisko zaudējumu.
Finālā cīņa starp Senegālu un turnīra mājinieci Maroku pamatlaikā noslēdzās neizšķirti 0:0 (0:0), bet papildlaikā senegālieši bija pārāki ar 1:0 (1:0).
Otrā puslaika kompensācijas laika izskaņā viens no Marokas futbolistiem pretinieku soda laukumā tika pagrūsts. Sākotnēji tiesnesis nesaskatīja pārkāpumu, taču pēc VAR iesaistes uz Senegālas vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens.
Neilgi pēc tam Senegālas futbolisti, uzskatot, ka tiesneša lēmums bija nepareizs, sāka pamest laukumu. Spēle uz 15 minūtēm tika apturēta, taču turpinājumā senegālieši tomēr atgriezās laukumā.
Atsākoties spēlei, 11 metru soda sitienu izpildīt devās Brahims Diass, kura sitienu vārtu vidū viegli atvairīja Senegālas vārtsargs Eduārs Mendī, bet papildlaikā Pape Gejs guva senegāliešu vienīgos vārtus.
Sākotnējā disciplinārajā izskatīšanā CAF piemēroja vairāk nekā viena miljona ASV dolāru sodus un diskvalifikācijas Senegālas un Marokas spēlētājiem un amatpersonām, taču spēles rezultāts netika mainīts.
Lieta vēl var tikt pārsūdzēta Sporta arbitrāžas tiesā (CAS), un Senegālas Futbola federācija jau paziņojusi, ka to noteikti darīs.
