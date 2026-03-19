Rēzeknes dome 27. martā plkst. 9 vēlēs jaunu mēru, liecina domes priekšsēdētāja vietnieka, priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja Jāņa Tutina ("Kopā Latvijai"/LPV) paziņojums.
Minētajā datumā paredzēta tuvākā kārtējā Rēzeknes domes sēdē. Tajā plānots ietvert lēmumprojektu "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja ievēlēšanu".
Jau ziņots, ka viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) atstādināja no amata līdzšinējo pilsētas mēru Aleksandru Bartaševiču ("Kopā Latvijai"/LPV), jo viņam nav izsniegta speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam.
Ministrs rīkojumā paskaidrojis, ka atstādināšana nav uzskatāma par sodu vai galīgu lēmumu par amata zaudēšanu. Gadījumā, ja lēmums par pielaides atteikumu tā pārsūdzēšanas rezultātā tiks atzīts par neatbilstošu, Bartaševičs, to saņemot, varēs atsākt amata pienākumu pildīšanu. Savukārt, ja speciālā atļauja netiks piešķirta, viņam būs pienākums atstāt amatu, jo viņš vairs neatbildīs likumā noteiktajām prasībām amata pienākumu turpmākai pildīšanai.
Ministra rīkojumā iekļauts arī Rēzeknes mēra paskaidrojums. Tajā Bartaševičs pauž viedokli, ka viņš kā domes priekšsēdētājs nav pārkāpis ārējos normatīvos aktus. Tāpat Bartaševičs apliecinājis, ka Valsts drošības dienesta lēmumu atteikt pielaidi apstrīdēs ģenerālprokuroram, kā arī nepieciešamības gadījumā ģenerālprokurora lēmumu pārsūdzēs Administratīvajā apgabaltiesā.
Bartaševičs savā paskaidrojumā norāda, ka, pieņemot lēmumu par atstādināšanu, ministram ir jāpierāda domes priekšsēdētāja atstādināšanas samērīgums.
Politiķis apgalvo, ka ne "Pašvaldību likuma", ne arī citu likumu normas neparedzot, ka domes priekšsēdētājs nevarētu pildīt amata pienākumus gadījumā, ja viņš nav saņēmis speciālo atļauju darbam ar valsts noslēpumu.
