"Kas smagāks vēl var būt, pa dzīves taku ejot, kā atdot zemei to, kas sirdij tuvs un dārgs," pārdzīvojumu pilna sociālajā medijā "Facebook" raksta bojāgājušās Evelīnas Pocjus mamma Daniela.
Savā ierakstā viņa informē, ka atvadīšanās no meitas notiks 25. martā, pulksten 14.00, Misiņkalna kapos.
Jau ziņots, ka Liepājā mirusi atrasta iepriekš bezvēsts pazudusī 17 gadus vecā Evelīna Pocjus. Jaunietes ķermenis atrasts ūdenī Brīvostas ielā.
Par notikušo sākts kriminālprocess, un nāves cēloņa noskaidrošanai tiks veiktas ekspertīzes.
Policija, analizējot videonovērošanas ierakstus, pieļāva, ka viņa varētu būt iekritusi Tirdzniecības kanālā. Meklēšanas darbos tika iesaistīti arī ugunsdzēsēji glābēji.
"Evelīna bija sabiedriska, draudzīga, dzīvespriecīga un ar plašu sirdi — viņas smaids un enerģija paliks mūsu atmiņās mūžīgi," par bojāgājušo raksta Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola.
Šodien skolā viņa pieminēta ar klusuma brīdi. Izglītības iestāde norāda, ka tiks izveidota Evelīnas piemiņas vieta, kur ikviens varēs uz mirkli kavēties atmiņās par viņu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu