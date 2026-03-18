Bijušais kinorežisors un kādreizējais politiķis Rihards Pīks pēdējo mēnešu laikā piedzīvojis divas nopietnas operācijas. Intervijā žurnālam "Ieva" viņa sieva Sarmīte Pīka atklāti stāsta par pieredzi ar veselības aprūpes sistēmu Latvijā un vīra atveseļošanās ceļu.
Pagājušā gada nogalē Pīkam veikta nopietna sirds operācija, bet vēlāk viņam atklāja arī plaušu vēzi — bija nepieciešama vēl viena operācija. Pašlaik turpinās atlabšanas periods, kurā lielu atbalstu viņam sniedz sieva.
Sarmīte norāda, ka atveseļošanās process vēl turpinās un tas prasa lielu darbu. Viņasprāt, pieredze ar ārstēšanos likusi saprast, ka Latvijas medicīnas sistēma ir visai inerta un pacientiem bieži pašiem aktīvi jāseko līdzi ārstēšanās procesam, nepaļaujoties tikai uz slimnīcas rekomendācijām.
Viņa arī uzsver, ka Rihardu operējuši pieredzējuši speciālisti, tomēr dažkārt problēmas radot medicīniskā personāla darba organizācija un koordinācija. Pīka atceras, ka slimnīcā nācies aktīvi sekot līdzi tam, lai vīrs saņemtu nepieciešamās zāles.
Sarmīte stāsta, ka pēc plaušu operācijas pakāpeniski jau redzams progress — sākumā Rihards nevarējis pat apiet apkārt mājai, bet tagad spēj veikt vairākus apļus. Viņasprāt, atveseļošanās procesā ļoti svarīga ir kustība un aktīva rūpe par veselību.
