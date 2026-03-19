Aizvadītajā diennaktī Jelgavā reģistrēts ceļu satiksmes negadījums ar bojāgājušo, kurā dzīvību zaudējis mikroautobusa vadītājs, liecina Valsts policijas apkopotā informācija.
Negadījums noticis Rīgas ielā, nobraucot no ceļa, iebraucot kokā un apgāžoties. Notikuma vietā gāja bojā 1966. gadā dzimušais automašīnas "Mercedes Benz Vito" vadītājs. Policijā par avāriju sākts kriminālprocess, likumsargi izmeklē negadījuma apstākļus.
Aculiecinieku publiskotajos video redzams, ka mikroautobuss bija apgāzies uz sāniem uz ietves.
Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sniegto informāciju bojāgājušā izcelšanai no transportlīdzekļa izmantoti hidrauliskie instrumenti. Tāpat glābēji atvienoja akumulatora klemmes un sakārtoja ceļa braucamo daļu.
Kopumā valstī fiksēti 92 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem pieci bijuši ar cietušajiem. Šajos negadījumos ievainoti trīs cilvēki, tostarp viens gājējs un viens velosipēdists. Ceļu satiksmes negadījumos ar cietušajiem pa vienam ievainotajam reģistrēti Zemgales, Kurzemes un Latgales reģionos, bet Rīgas reģionā, lai gan notikuši divi negadījumi ar cietušajiem, neviena cilvēka ievainojums netika reģistrēts.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā aizturēti četri vadītāji, kuriem visos gadījumos piemērota kriminālatbildība. Vēl viens vadītājs fiksēts narkotisko vielu ietekmē.
Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu visā valstī noformēti 182 administratīvā pārkāpuma protokoli, savukārt kopumā par dažādiem Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem sodīti 460 vadītāji, liecina policijas apkopotā statistika.
