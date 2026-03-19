Aizvadītajās pašvaldību vēlēšanās pieredzētais un jaunākās ziņas saistībā ar IT sistēmu iegādi rada pietiekami pateicīgu fonu vēlēšanu rezultātu godīguma vieglākai apšaubīšanai, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" sacīja NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts.
Ārējas ietekmes risku gaidāmajās vēlēšanās viņš vērtēja kā reālu.
Tāpat eksperts skaidroja, ka iejaukšanās sistēma ir kļuvusi vienkāršāka, proti, arvien lielāku lomu nosaka mākslīgais intelekts. Sārts sprieda, ka šajā jautājumā no "amatniecības pērejam uz industriālu apjomu" un ne tikai paveras plašākas iespējas, bet tās arī kļūst lētākas.
Kā vēstīts, Valsts policija Eiropas Prokuratūras (EPPO) sāktā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos informācijas tehnoloģiju iepirkumos pirmdien aizturēja 21 personu, tostarp valsts amatpersonas. Divām personām kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums, no kurām viena ir amatpersona.
Savukārt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) izmeklē lietu par neizpaužamu ziņu izpaušanu, kurā iesaistīts Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs Edvīns Balševics, Valsts digitālās attīstības aģentūras amatpersona un uzņēmējs.
EPPO preses paziņojumā par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos informācijas tehnoloģiju iepirkumos teikts, ka dažu projektu īstenošana var radīt arī potenciālus valsts drošības riskus, jo tie varētu ietekmēt vēlēšanas un demokrātiskās procedūras.
