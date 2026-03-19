Saeima atkārtoti noraida ideju par pensiju otrā līmeņa uzkrājumu izņemšanu

Parlamentārieši ceturtdien atkal noraidīja opozīcijas partiju — "Latvija pirmajā vietā" (LPV) un Nacionālās apvienības (NA) — piedāvājumus ļaut iedzīvotājiem izņemt otrā pensiju līmeņa jeb fondēto pensiju shēmas uzkrājumus.
LPV grozījumiem Valsts fondēto pensiju likumā iesniedza trīs likumprojektus.
LPV klāstīja, ka likumprojektu mērķis ir paplašināt fondēto pensiju shēmas dalībnieku iespējas rīkoties ar uzkrāto fondētās pensijas kapitālu, paredzot vairākas alternatīvas tā izmantošanai, tostarp iespēju saņemt fondētās pensijas kapitālu pilnībā vai daļēji pirms vecuma pensijas pieprasīšanas.
Partija rosināja noteikt, ka fondēto pensiju shēmas dalībniekam ir tiesības saņemt līdzekļus no fondētās pensijas kapitāla, ja to izmantošana ir pamatota ar veselības stāvokļa atjaunošanu vai uzlabošanu, tai skaitā medicīnisko ierīču vai zāļu iegādei, medicīnisko operāciju vai medicīniskās aprūpes apmaksai.
Tāpat LPV rosināja ļaut saņemt līdzekļus no fondētās pensijas kapitāla, lai dzēstu parādsaistības, iegādātos pirmo vai vienīgo dzīvojamo īpašumu.
LPV arī aicināja precizēt regulējumu, skaidri nosakot kritērijus, pēc kuriem tiek noteikts, vai fondētais pensiju kapitāls pēc fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves tiek ieskaitīts mantojuma masā un mantots Civillikumā noteiktajā kārtībā vai arī ieskaitāms valsts pensiju speciālajā budžetā. Tādējādi, LPV ieskatā, tiktu nodrošināta lielāka tiesiskā noteiktība attiecībā uz fondēto pensiju kapitāla tiesisko režīmu.
Savukārt NA rosināja ļaut saņemt līdzekļus no fondētās pensijas kapitāla, lai fondētās pensiju shēmas dalībniekam vai viņa ģimenes locekļiem nodrošinātu nepieciešamo medicīnisko ierīču vai medikamentu iegādi, nodrošinātu veselības stāvokļa atjaunošanu vai uzlabošanu, tajā skaitā medicīnisko operāciju vai medicīniskās aprūpes apmaksu.
NA ieskatā, tādējādi
cilvēkiem tiktu nodrošināta iespēja saņemt medicīniskos pakalpojumus tajā brīdī, kad tie ir nepieciešami,
nodrošinot iespējami efektīvāku ārstēšanu, saīsinot slimošanas laiku un nodrošinot ātrāku atlabšanu, kas, savukārt, pēc NA domām, dotu valsts tautsaimniecībai ieguvumu cilvēkresursu pieejamības nepārtrauktības veidā, samazinot slodzi uz valsts sociālo sistēmu, mazāk izmantojot valsts pabalstus un sociālās palīdzības instrumentus.
Pirms divām nedēļām šāds LPV rosinājums Saeimas balsojumos tika noraidīts, jo savāca vien nedaudz vairāk kā 20 balsis, LPV ieceri atbalstot arī bijušajiem un esošajiem "Stabilitātei" deputātiem un vairākiem Zaļo un zemnieku savienības politiķiem. Savukārt pirms nedeļās parlamentārieši lēma opozīcijas partiju sagatavotos grozījumus neiekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā.