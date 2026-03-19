Cloudy 9.2 °C
C. 19.03
Jāzeps
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#bankas #igaunija #lietuva #ministrijas #partijas #pensijas #pensionāri #saeima

Saeima atkārtoti noraida ideju par pensiju otrā līmeņa uzkrājumu izņemšanu

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 19. marts, 13:56
Klausies ziņu audio formātā
Pensijas. Nauda. Ilustratīvs foto.
Foto: Shutterstock

Parlamentārieši ceturtdien atkal noraidīja opozīcijas partiju — "Latvija pirmajā vietā" (LPV) un Nacionālās apvienības (NA) — piedāvājumus ļaut iedzīvotājiem izņemt otrā pensiju līmeņa jeb fondēto pensiju shēmas uzkrājumus.

Reklāma

LPV grozījumiem Valsts fondēto pensiju likumā iesniedza trīs likumprojektus.

LPV klāstīja, ka likumprojektu mērķis ir paplašināt fondēto pensiju shēmas dalībnieku iespējas rīkoties ar uzkrāto fondētās pensijas kapitālu, paredzot vairākas alternatīvas tā izmantošanai, tostarp iespēju saņemt fondētās pensijas kapitālu pilnībā vai daļēji pirms vecuma pensijas pieprasīšanas.

Partija rosināja noteikt, ka fondēto pensiju shēmas dalībniekam ir tiesības saņemt līdzekļus no fondētās pensijas kapitāla, ja to izmantošana ir pamatota ar veselības stāvokļa atjaunošanu vai uzlabošanu, tai skaitā medicīnisko ierīču vai zāļu iegādei, medicīnisko operāciju vai medicīniskās aprūpes apmaksai.

Tāpat LPV rosināja ļaut saņemt līdzekļus no fondētās pensijas kapitāla, lai dzēstu parādsaistības, iegādātos pirmo vai vienīgo dzīvojamo īpašumu.

LPV arī aicināja precizēt regulējumu, skaidri nosakot kritērijus, pēc kuriem tiek noteikts, vai fondētais pensiju kapitāls pēc fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves tiek ieskaitīts mantojuma masā un mantots Civillikumā noteiktajā kārtībā vai arī ieskaitāms valsts pensiju speciālajā budžetā. Tādējādi, LPV ieskatā, tiktu nodrošināta lielāka tiesiskā noteiktība attiecībā uz fondēto pensiju kapitāla tiesisko režīmu.

Savukārt NA rosināja ļaut saņemt līdzekļus no fondētās pensijas kapitāla, lai fondētās pensiju shēmas dalībniekam vai viņa ģimenes locekļiem nodrošinātu nepieciešamo medicīnisko ierīču vai medikamentu iegādi, nodrošinātu veselības stāvokļa atjaunošanu vai uzlabošanu, tajā skaitā medicīnisko operāciju vai medicīniskās aprūpes apmaksu.

NA ieskatā, tādējādi

cilvēkiem tiktu nodrošināta iespēja saņemt medicīniskos pakalpojumus tajā brīdī, kad tie ir nepieciešami,

nodrošinot iespējami efektīvāku ārstēšanu, saīsinot slimošanas laiku un nodrošinot ātrāku atlabšanu, kas, savukārt, pēc NA domām, dotu valsts tautsaimniecībai ieguvumu cilvēkresursu pieejamības nepārtrauktības veidā, samazinot slodzi uz valsts sociālo sistēmu, mazāk izmantojot valsts pabalstus un sociālās palīdzības instrumentus.

Pirms divām nedēļām šāds LPV rosinājums Saeimas balsojumos tika noraidīts, jo savāca vien nedaudz vairāk kā 20 balsis, LPV ieceri atbalstot arī bijušajiem un esošajiem "Stabilitātei" deputātiem un vairākiem Zaļo un zemnieku savienības politiķiem. Savukārt pirms nedeļās parlamentārieši lēma opozīcijas partiju sagatavotos grozījumus neiekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā.

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

Lai arī līdzīgus soļus jau iepriekš veikuši Igaunijas un Lietuvas politiķi, Latvijas finanšu sektora pārstāvji ieceri kritizēja kā tuvredzīgu. Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks intervijā aģentūrai LETA pauda, ka, ļaujot izņemt pensiju otrā līmeņa uzkrājumus, liela daļa šīs naudas nonāktu īstermiņa patēriņā un sāpīgāk ciestu mazāk turīgie iedzīvotāji.

Igaunijā iedzīvotājiem iepriekš ļāva izņemt pensiju otrā līmeņa uzkrājumus, un Lietuvā tas atļauts šogad. "Mēs redzam, ka pieredze Igaunijā bija ļoti skaudra.

Tā ir lieta, par ko igauņi vienmēr saka: nu šo gan nedariet!

Nu tagad Lietuva ir pamēģinājusi, redzēs, kas no tā iznāks. Visticamāk, rezultātu mēs zinām," teica Kazāks, piebilstot, ka tādas populisma lietas viņam rada bažas.

Finanšu ministrija uzskata, ka otrā pensiju līmeņa padarīšana par brīvprātīgu vai iespējas radīšana priekšlaicīgi izņemt uzkrātos līdzekļus neatbilst pensiju sistēmas ilgtermiņa mērķiem.

Arī Latvijas komercbanku pārstāvji norādījuši, ka masveida pirmstermiņa uzkrājumu izņemšana no pensiju otrā līmeņa būtu milzīga stratēģiska kļūda, kas lielu daļu nākotnes pensionāru pakļautu nabadzības riskam.

Sabiedrības iniciatīvu platformā "Manabalss.lv" savākti 10 000 parakstu aicinājumam noteikt pensiju otro līmeni par brīvprātīgu. Iniciatīvu iesniegusi Saeimā nepārstāvēta partija "Platforma 21".

Tāpat platformā "Manabalss.lv" tiek vākti paraksti par iniciatīvu, rosinot noteikt likumā iespēju brīvprātīgi izņemt otrā pensiju līmeņa uzkrājumu pilnībā vai daļēji. Šīs iniciatīvas iesniedzējs ir Ģirts Bumbērs. Par šo iniciatīvu savākts ap 6000 parakstu.

Aptauja

Pensijas vecums pieaug un augs vēl. Kā par Eiropas naudu vislabāk palīdzēt pirmspensijas vecuma strādājošajiem?

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Tēma
Tava pensija
Tēmturi
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
PAR SVARĪGO
Reklāma