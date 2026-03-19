Kurzemes rajona tiesa Ventspilī pasludinājusi spriedumu krimināllietā, kurā apsūdzēts Ances pagasta iedzīvotājs. Viņš, vadot automašīnu alkohola reibumā, izraisīja avāriju ar letālām sekām. Tiesa piesprieda astoņus gadus nebrīvē. Spriedums vēl nav stājies spēkā.

Pagājušā gada vasaras pašā nogalē plašsaziņas līdzekļi ziņoja par Ventspils novada Ances pagastā uz vietējas nozīmes ceļa notikušu ceļu satiksmes negadījumu. Mikroautobusa "VW Transporter" vadītājs nebija ticis galā ar transportlīdzekļa vadību, automašīna nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Izsaukumu uz negadījuma vietu saņēma Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji, kuri ar hidraulisko instrumentu palīdzību atbrīvoja automašīnā iespiesto sievieti. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki notikuma vietā konstatēja viņas nāvi. Autovadītāja avārijas vietā nebija. Valsts policija sāka kriminālprocesu un jau tajā pašā vakarā pulksten 21.40 aizturēja iespējamo aizdomās turēto – Viljamu B., kurš arī paša izraisītajā negadījumā bija diezgan smagi cietis.

Avarē un aiziet projām

