19. martā dziedātāja un dziesmu autore Marta Grigale laidusi klajā trešo studijas albumu "Wrong Woman (According to the Rule Book)", ko atzinīgi novērtējusi arī viena no pasaulē ietekmīgākajām radiostacijām — BBC Radio 1 —, pirmatskaņojot dziesmu "Villain of the Day". Līdz ar albuma izdošanu izziņots Martas koncerts Spīķeru koncertzālē 25. septembrī.
Jaunais albums, kas pieejams arī vinila plates formātā, apvieno abus jau izdotos "Wrong Woman" minialbumus, kā arī trīs jaunas kompozīcijas, tādējādi noslēdzot mākslinieces 2023. gadā aizsākto pirmo starptautisko mūzikas ēru.
"Šī albuma tapšana ir bijis līdz šim iedvesmojošākais laiks manā dzīvē," atzīst Marta. "Esmu izstūmusi sevi ārpus komforta zonas ar mērķi pārrakstīt noteikumus par to, ko nozīmē būt sievietei un ko māksliniece no Latvijas var pašas spēkiem sasniegt ārpus mūsu valsts robežām. Šis eksperiments ir ne tikai atraisījis manī jaunas radošuma šķautnes, bet arī pierādījis, ka šai mūzikai ir vieta starptautiskajā tirgū."
Pie Martas starptautiskajiem panākumiem pieskaitāms jaunās dziesmas "Villain of the Day" pirmatskaņojums BBC Radio 1 raidījumā "Future Pop" un raidījuma vadītājas Džoudijas Braientas (Jody Bryant) atzinība —"Es vienkārši viņu mīlu!"; dziesmas "Cool" iekļaušana ASV seriālā "Love Island Games"; klausītāji visā pasaulē, kuri sevi dēvē par "Martinis"; publikācijas starptautiskos medijos, tostarp "Wonderland Magazine", kas slavē Martas "lipīgās melodijas un prasmīgos tekstus". Tāpat uzsākta sadarbība ar ASV mūzikas sinhronizācijas aģentūrām un Lielbritānijas mūzikas izplatīšanas un menedžmenta kompānijām. Par paveikto aizvadītajā gadā mūziķe saņēmusi arī GAMMA nomināciju kategorijā "Gada mūzikas eksports".
Līdz ar albumu klausītājiem tiek nodots jaunais singls "Rule Book", kas tapis kopā ar britu mākslinieci, dziesmas līdzautori Rūbiju Dafu (Ruby Duff), līdzautoru un producentu Džimu Lotonu (Jim Lawton) un miksa, māstera inženieri Kristoferu Harisu (Kristofer Harris).
"Sabiedrībā valda nerakstītas normas un noteikumi, kas pēc būtības nav nekas slikts, jo citādi sāktos anarhija. Taču dažreiz ir vērts uz šiem noteikumiem paskatīties ar kritisku aci un pajautāt sev, vai tiešām tiem piekrīti.
Ceru, ka "Rule Book" ironija un enerģija dos klausītājiem pārliecību dzīvot pēc saviem, nevis citu noteikumiem,"
par jauno dziesmu stāsta Marta.
25. septembrī gaidāms Martas solo koncerts Spīķeru koncertzālē, kur kopā ar grupu tiks izpildīts gan jaunais albums, gan klausītāju iemīļotas dziesmas latviešu valodā.
Albums "Wrong Woman (According to the Rule Book)" pieejams lielākajos straumēšanas servisos (Spotify, Apple Music, YouTube Music u.c.), kā arī vinila formātā.
