Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir noteikta par atbildīgo komisiju, kurai jāizskata un jāvirza divu likumu labojumi un viens jauns likumprojekts, lai reabilitētu tos cilvēkus, kurus PSRS komunistiskā okupācijas režīma laikā par viņu politiskajiem uzskatiem ievietoja psihiatriskajās ārstniecības iestādēs. Izskatīšanai parlamentā šos dokumentu projektus iesniedza koalīcijas deputāti, ņemot vērā Saeimai adresētās sabiedrības pārstāvju vēstules.
Saeimas komisijas sēdē, apspriežot šo tēmu, varēja manīt, ka pret padomju laiku "ārstniecību" joprojām ar labvēlīgu piesardzību izturas Nacionālā psihiskās veselības centra ārsti. Neviennozīmīgs viedoklis bija arī par atsevišķo likumprojektu "Par individuālā taisnīguma nodrošināšanu Aleksandram Rīgam". Aleksandrs Rīga (Sandrs Rīga) joprojām dzīvo ar VDK kontrolētās padomju psihiatrijas noteikto diagnozi, un viņam nav piešķirts represētās personas statuss. Likumdevēja uzmanību uz šo problēmu vērsa arī nacionālās pretošanās kustības dalībniece Lidija Lasmane-Doroņina ar savu parlamentam nosūtīto vēstuli.
Saeimas komisijas sēdē pie frakcijām nepiederošais deputāts Andrejs Kiršteins pauda neizpratni, kāpēc esot nepieciešams atsevišķs likums. Viņš uzskata, ka daudz lietderīgāk būtu pieņemt politisku lēmumu, ka padomju tiesas spriedumi par šo cilvēku piespiedu ārstēšanu psihiatriskajās ārstniecības iestādēs tiek anulēti un personas reabilitētas. Taču tas netika atbalstīts. Tika nolemts, ka likumprojekts par Aleksandru Rīgu izskatīšanai tiks virzīts Saeimā. Pats Aleksandrs Rīga gan nebija uzaicināts uz sēdi, kaut tas būtu bijis lietderīgi, jo daudziem deputātiem radās jautājumi, uz kuriem varētu atbildēt tikai viņš pats. Ne visiem deputātiem bija skaidrs, kāpēc ir nepieciešams šāds īpašs likumprojekts, jo esot taču vēl citi cilvēki, kuri neatkarīgajā Latvijas valstī turpina dzīvot ar savulaik čekistu politiski izdomāto "lēni progresējošo šizofrēniju". Sēdes vadītāja Leila Rasima ("Progresīvie") pārējiem deputātiem to arī neizskaidroja. Vien Augusts Brigmanis (ZZS) teica, ka viņš esot ticies ar arhibīskapu Zbigņevu Stankeviču un viņam neesot nekādu šaubu par likumprojekta nepieciešamību.
Ticīgo cilvēku iedvesmotājs