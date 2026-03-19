Policija lūdz sākt kriminālvajāšanu pret diviem vīriešiem par 90 000 nelikumīgu cigarešu pārvadāšanu, informē Valsts policijā (VP).
2025. gada 10. septembrī Augšdaugavas novada Vaboles pagastā, realizējot operatīvos pasākumus saistībā ar akcīzes nodokli apliekamo preču nelikumīgu apriti, VP Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas apskates laikā transportlīdzekļa "Volvo" bagāžas nodalījumā konstatēja vairākus iepakojumus, kuros atradās 90 000 nelikumīgu cigarešu ar Baltkrievijas akcīzes markām.
Likumsargi, veicot operatīvos meklēšanas pasākumus, aizturēja 1993. un 2005. gadā dzimušus vīriešus. Viņi jau iepriekš bija nonākuši VP redzeslokā saistībā ar mantiska rakstura noziegumiem.
VP par notikušo sāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 221. panta trešās daļas, proti, par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu šķidrumu nelikumīgu izgatavošanu, uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa.
Par šādu pārkāpumu paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Šogad 10. martā VP amatpersonas pabeidza izmeklēšanu un kriminālprocesu nosūtīja prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai pret abiem aizturētajiem.
