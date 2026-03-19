Krievija nosūtījusi uz Kubu divus tankkuģus ar naftu un gāzi, vēsta britu laikraksts "Financial Times", atsaucoties uz tankkuģu izsekošanas dienesta datiem.
Honkongas karoga kuģim "Sea Horse", kas ved 27 000 tonnu Krievijas gāzes, būtu jāierodas Kubā 23. martā.
Savukārt 4. aprīlī Kubā būtu jāierodas kuģim "Anatoly Kolodkin" ar vairāk nekā 700 000 barelu naftas.
Ja kuģi ieradīsies Kubā, tās būs pirmās energoresursu piegādes Kubai trīs mēnešu laikā, kopš ASV sākušas īstenot Kubas enerģētikas blokādi.
Janvāra beigās ASV prezidents Donalds Tramps piedraudēja noteikt augstākus nodokļus visām valstīm, kas piegādā energoresursus Kubai.
Paralēli tam ASV 12. martā, cenšoties ierobežot Irānas kara izraisīto naftas cenu kāpumu, mīkstināja sankcijas Krievijas naftai, kas bija noteiktas Krievijas pret Ukrainu izvērstā pilna mēroga kara dēļ.
Janvāra beigās Tramps paziņoja, ka ASV varētu veikt "draudzīgu Kubas pārņemšanu".
Šonedēļ viņš teica, ka viņam varētu būt gods "pārņemt Kubu vienā vai citā veidā".
"Es uzskatu, ka varu darīt ar to visu, ko vēlos. Šobrīd tā ir ļoti novājināta valsts," sacīja Tramps.
