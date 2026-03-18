Šomēnes Valsts policijas (VP) Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas nosūtīja prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai lietu, kurā izmeklēja vairāku automašīnu virsbūvju bojāšanu, izskrāpējot "Z" burtu, kas simbolizē militāro agresiju slavinošu simbolu. Likumsargi 2025. gadā par šī noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu aizturēja 1992. gadā dzimušu vīrieti, informē VP.
Valsts policijas amatpersonas 2025. gada 28. jūlijā uzsāka kriminālprocesu par vairāku automašīnu virsbūvju bojāšanu. Policijas rīcībā bija informācija, ka nenoskaidrota persona 2025. gadā no 27. jūlija līdz 28. jūlijam Daugavpilī Smilšu un Enerģētiķu ielā bojāja četras automašīnas — "Mercedes-Benz", "Volvo XC90", "Volvo S80" un "Fiat Stilo".
Persona uz šo transportlīdzekļu virsbūves izskrāpēja "Z" burtu, kas simbolizē militāro agresiju slavinošu simbolu. Kopējais materiālais zaudējums transportlīdzekļu īpašniekiem sastādīja 3800 eiro.
Procesuālo darbību laikā Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas sadarbībā ar Daugavpils pašvaldības policijas darbiniekiem, noskaidroja iespējamās vainīgās personas identitāti. Likumsargi aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēja 1992. gadā dzimušu vīrieti.
Veicot izmeklēšanu iepriekš minētajā kriminālprocesā,
likumsargi noskaidroja aizturēta vīrieša saistību arī ar citiem līdzīgiem noziedzīgiem nodarījumiem,
tas ir, mantas bojāšanu. Visi kriminālprocesi tika apvienoti vienā izmeklēšanā un kvalificēti pēc Krimināllikuma 185. panta 1. daļas, proti, par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu.
Tāpat pret personu Valsts policijā tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 74.1 panta pirmās daļas, proti, par genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru vai kara nozieguma publisku slavināšanu vai īstenotā genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru vai kara nozieguma, tai skaitā PSRS vai nacistiskās Vācijas īstenotā genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru vai kara nozieguma pret Latvijas Republiku un tās iedzīvotājiem, publisku slavināšanu, noliegšanu, attaisnošanu vai rupju noniecināšanu.
2026. gada 13. martā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas pabeidza izmeklēšanu un kriminālprocesu nosūtīja prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret 1992. gadā dzimušo vīrieti.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
