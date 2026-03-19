Ceturtdien mirusi Liepājas teātra ilggadējā aktrise, runas pedagoģe un viena no "Atštaukām" Ilga Martinsone, aģentūru LETA informēja Liepājas teātrī.
Martinsone dzimusi 1938. gada 1. novembrī Rīgā, bet jau 19 gadu vecumā pēc galvenā režisora Nikolaja Mūrnieka uzaicinājuma kļuvusi par aktrisi Liepājas teātrī un no tā laika arī par liepājnieci.
Teātris bija viņas darba vieta vairāk 50 gadus.
Pēc aiziešanas no teātra kļuvusi par vienu no folkloras kopas "Atštaukas" dalībniecēm. Pēdējos gados veselība liedza Martinsonei biežāk nākt uz teātri, taču savām "Atštaukām" viņa bija blakus arī tad, kad slimība bija atņēmusi lielu daļu spēka.
Liepājas teātris izsaka visdziļāko līdzjūtību Dreiblatam, dēlam Emīlam ar ģimeni un pārējiem tuviniekiem.
