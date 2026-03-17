Domājot tīri no sižeta izveides – pamests bērns, protams, ir ļoti labs mezgla punkts. Tomēr kā izvēlējāties tieši glābējsilītes tēmu?
Man jau kādu laiku gribējās rakstīt, bet īsti nebija tēmas, biju jau diezgan daudz ko norakstījusi no sevis nost. Aprunājos ar meitu, un tieši viņa ieminējās par glābējsilīti.
Sāku šo tēmu pētīt, meklēt rakstos, un tieši tajā brīdī, kad ķēros pie romāna rakstīšanas, pirmajam bērnam, ko Latvijā ievietoja glābējsilītē, bija apritējuši 15 gadi.
Labi salikās: gluži vai jubilejas gads, un es nolēmu, ka varētu izveidoties interesants sižets.
Romāna sākumā glābējsilītes aina ir diezgan sakāpināta, bet laikam jau tas ir civilizētākais veids, kā atteikties no bērna, ja nu māte patiešām jūt, ka nespēj uz viņu skatīties un audzināt.
Kad Latvijā atvēra glābējsilītes, atceros, es to nevarēju saprast. Sākumā man šķita, ka tas veicina bērnu pamešanu, sak, nāciet un lieciet, bet, protams, ar laiku saproti, ka tas ir droši vien labākais risinājums tajā melnajā nestundā. Protams, romānā viss notiekošais ir manas iztēles rezultāts, man nav neviena personīgi zināma gadījuma, kad bērns būtu atstāts glābējsilītē. Centos iztēloties, kā viņa glūn no tā tumšā mežiņa uz spilgti izgaismotās silītes pusi, kā ir, kad tu pieskaries tam aukstajam rokturim, kā ir, kad ieliec bērnu kā tādu nevajadzīgu sainīti un zini, ka nevarēsi viņu vairs atgūt...
Un kā jums šķiet, kas var pamudināt sievieti pamest savu bērnu un dzīvot tā, it kā viņš neeksistētu?
Ir jau ļoti daudz iemeslu, kādēļ sievietes bērniņus pamet – sākot ar pēcdzemdību depresiju un beidzot ar to, ka nav, par ko viņus uzturēt. Romānā pavērsu tādējādi, ka tie ir garīgie traucējumi, tā sieviete faktiski ir sociopāte. Visu apzināto mūžu viņa dzīvo bez vainas sajūtas, viņai nav bijis atbildības un nožēlas par izdarīto, viņai ir tikai vēlme kontrolēt un manipulēt. Viņa neko neatklāj par savu pagātni, jo vēlas kontrolēt: tikai es diktēšu, kā būs par mani domāt! Un beigās jau nekas nemainās, jo viņa neapzinās savu vainu, savu atbildību, uzskata, ka tikai visi citi vainīgi. Tādi cilvēki mums līdzās ir, un, ja viņi gadās vadošos amatos, tad kolektīvam cauri ir.
Runājot par kolektīvu – vai kāds no kolēģiem nejautās, kāpēc tu par mani šitā uzrakstīji?
Nē, nē, no pašreizējiem kolēģiem gan nav neviena prototipa, varbūt no agrākajiem kāds noskatīts. Par to gan es nebaidos (smejas).
Bet es labprāt pastāstītu, kā mani tēli pie uzvārdiem tika – parasti ir ļoti sarežģīti izdomāt piemērotus vārdus un uzvārdus. Šoreiz nolēmu: tā kā dzīvoju Liepkalnē, izmantošu Liepkalnes vietvārdus. Sumulda, Naružiņa ir upītes, Ziestakalns – mācību pārzinei uzvārds Ziesta – kalns, Aizkārkļi – māju nosaukums. Arī vārdi šim romānam atnāca viegli – Svens ir ļoti kulturāls, savaldīgs, Ernestīne savukārt, ja skatās vārdu skaidrojumā, bieži konfliktē.
Lai bērns būtu pamests, ne vienmēr vecākiem no viņa jāatsakās vai jāatstāj glābējsilītē. Strādājot skolā, domāju, diezgan labi var redzēt, kā jūtas Latvijas bērni. Kā, pēc jūsu domām, viņiem visvairāk pietrūkst?
Ja salīdzinu savus skolas gadus, mums pietrūka materiālo vērtību – nebija labu zābaciņu, kalkulatoru, flomāsteru.
Mūsdienās bērniem ir ļoti labs apģērbs, pārtika, jaunās tehnoloģijas. Materiāli viņiem lielākoties ir viss, bet pietrūkst, man šķiet, tās otras puses – garīgās.
Jo vecāki bieži uzskata, ka viņiem jānodrošina tikai materiālais un, teiksim, pēc koncertiem, teātriem, kino nav nekādas vajadzības. Stundās, runājot par kultūras kanonu, bieži atbilde ir, ka viņi neskatās latviešu filmas vai izrādes, neklausās latviešu mūziku, un arī latviešu valoda viņiem nav nekāda vērtība, jo angliski izteikties vieglāk. Tādēļ, domāju, daudziem bērniem ļoti pietrūkst kultūrdevas. Un telefons viņiem pie rokas pieaudzis. Kad jautāju, ko viņi darīs, ja kādā brīdī tā telefona nebūs – beigsies internets, elektrība, kā tad viņš dzīvos, palicis tikai ar to, kas pašam galvā? Lasu komentārus pie rakstiem par telefonu aizliegšanu skolā un saprotu, ka vispirms vecākiem pašiem par to būtu krietni jāpadomā. Dodu bērniem tekstus, lai gatavotu viņus centralizētajam eksāmenam, un viņi nespēj tos saprast. Nezinu, varbūt pilsētā ir kā citādi, bet laukos iet traki. Bieži stunda paiet karojot, jo, tikko bērni ierauga pirmo vārdu, ko nezina, tā lasīšana apstājas, un vārdi, ko nezina, mēdz būt ļoti vienkārši, daži piektās klases bērni nezināja pat, kas ir oļi.
Ja tā maz drīkst jautāt – kā vērtējat pašreizējo skolu reformu un vai patlaban var paspēt bērniem iemācīt visu, ko būtu nepieciešams iemācīt?
Sāpīga lieta, bet, no vienas puses, atvieglinājums ir tas, ka tagad mēs par to vispār runājam. Ilgu laiku taču par to klusēja, skolas slēpa reformu izgāšanos, tagad, paldies dievam, feisbuks vārās, Nils Konstantinovs ir nācis ar saviem priekšlikumiem. Man visvairāk būtu ko teikt par iekļaujošo izglītību – ja klasē ir bērns ar uzvedības traucējumiem, bērns ar garīgās attīstības traucējumiem, talantīgs bērns – kā lai es viņiem visiem pievēršu uzmanību 40 minūtēs? Kādēļ no pedagoga prasa neiespējamo? Atbalsta komandas nav, psihologam – nezinu, varbūt pilsētas skolās ir labāk, bet laukos slodze ir 0,2, sociālajam pedagogam arī 0,3. Tas ir noziegums pret bērniem, šādi strādāt, un labi, ka mēs vismaz tagad beidzot par to runājam!
Man šķiet, vaina ir tajā, ka tie, kas izdomāja iekļaujošo izglītību, nepaskatījās, ka valstīs, kur tā darbojas, pedagogiem ir reāla atbalsta komanda. Ir taču nepieciešami pedagogu palīgi, logopēdi, psihologi.
Var jau būt, ka lielajās skolās arī ir, bet mazajās lauku skolās taču nav. Vai risinājums tiešām ir visas mazās skolas likvidēt? Mēs strādājam ar bērniem, kam ir mācību traucējumi, kuriem jāliek lineāls klāt teikumam, lai viņi var to izlasīt, man jādomā par rezultātu un atgriezenisko saiti, un kurš tad paliek zaudētājs – tas talantīgais bērns, kuru man būtu jāgatavo olimpiādei.
Bet kopumā uz skolas programmu es skatos ar zināmu apbrīnu, jo šobrīd bērniem māca daudz vairāk nekā mūsu laikā.
Jā, ir daudz labu lietu, kas iekļautas programmā – kaut vai kultūras kanons, pētnieciskais darbs.
Radošuma ziņā tagad strādāt un mācīties ir nesalīdzināmi interesantāk, nekā bija tad, kad mēs mācījāmies. Bet ir izaicinājumi.
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
Jaunākās grāmatas meklē izdevniecības veikalā šeit.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.