“Esmu kapātājs,” saka Jānis Svilis, kurš ir kļuvis par vienu no diviem lielākajiem aso piparu, tautā sauktu par čili, audzētājiem un pārstrādātājiem Latvijā. Savā “Svilis Pepper Farm” Augšlīgatnē viņš izaudzē ap 60 piparu šķirnes un pagatavo vairāk nekā 40 dažādus produktus, arī mērci, kas satur septiņus asākos piparus pasaulē.

“Mājas Viesa” recepšu lapai paredzētos ēdienus, kuros izmantoti “Svilis Pepper Farm” produkti, Jānis jau sagatavojis bildēšanai un nogaršošanai. Rets gadījums, jo visbiežāk mājražotājiem kulinārajiem vingrinājumiem laika neatliek. Galdā likti krāsnī cepti vistas spārniņi ar “Alien Invasion” mērci un uz pannas apceptas tīģergarneles “Garlic Chilli” garšās, kā arī ar gaļu un salātiem pildīta maize ar marinētiem ‘Jalapeno’ pipariem un “Space Rabbit” mērci. 

Mūsu tikšanās vieta ir Jāņa vecāku Birutas un Valda mājās Augšlīgatnē, kur sparīgi rosās arī viņa atvase Ramona. Pats ar meitu un dzīvesdraudzeni Marinu dzīvo tuvumā. Turpat netālu izdevies iegādāties arī vienu hektāru zemes piparu audzēšanai un, ja veiksme būs sabiedrotā, ražotnes izveidei, jo produkcija joprojām top savā vai vecāku virtuvē.

