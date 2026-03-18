Labklājības ministrija (LM) no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem trīnīšu ģimenei izmaksās vienreizēju 15 000 eiro sociālu pabalstu, otrdien lēma valdībā.
Pabalsts tiks izmaksāts Evijai Mitrovskai. Trīnīši Rīgas Dzemdību namā sagaidīti 12. martā. Ģimenei pienākas arī Valmieras novada pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais 500 eiro pabalsts par katru bērnu.
Valdības vienreizējais pabalsts 2013. gadā tika izmaksāts vienai ģimenei, kurā piedzima trīnīši, 2014. gadā – piecām ģimenēm, 2015. gadā – trīs ģimenēm, 2016. gadā – divām ģimenēm. Tāpat 2017. gadā pabalstu saņēma divas ģimenes, 2018. gadā – četras ģimenēs, 2019. gadā – viena. Gan 2020., gan 2021. gadā to izmaksāja vienai ģimenei, 2023. gadā – trīs ģimenēm, bet 2024. gadā šāds pabalsts izmaksāts netika. Pagājušajā gadā tas izmaksāts divām ģimenēm.
Kā informējis Rīgas Dzemdību nams, šogad dzimušos trīnīšus mājās jau gaida četras māsas un brālis.
Intervijā Latvijas televīzijai trīnīšu mamma Evija stāstīja: "Kopā astoņi bērni. Viena meita jau ir pie vīra izgājusi, dzīvo atsevišķi. Viņai ir 21 gads, jau mazdēliņš mums ir." Trīnīši ir viena meitenīte – Džeilana un divi puikas – Alans Grāfs un Robis Damins. Meitenītei vārdu esot izdomājušas vecākās māsas, bet puisīšiem vārdi doti par godu vectētiņiem. "Man tētim vārds bija Grāfs. Viņa vecamtēvam bija Robis vārds," sacīja Evija. Viņai satraukuma par tik kuplu ģimeni neesot, jo pati augusi lielā ģimenē. Ģimene pirms astoņiem gadiem Latvijā atgriezusies no Ziemeļīrijas, jo pietrūcis māju. "Es zinu, ka mums Latvijā ir grūti, bet, ja tas bērniņš ir ienācis pasaulē, tad tu varēsi visu izturēt, visus izaudzināt," LTV teica Evija.
