Pēc tam, kad dziedātājs Normunds Rutulis publicējis nožēlas pilnu atvainošanos sociālajā medijā "Facebook", daudzi sabiedrībā atpazīstami cilvēki metušies viņam palīgā ar mierinājuma vārdiem.
Daudzi kolēģi uzsver, ka dzīvē kļūdas gadās, bet svarīgākais ir spēt tās atzīt un turpināt iet uz priekšu.
Komiķis Ekharts Kūps mierina sakot: "Būs labi. Paldies tev, ka iedvesmo ar savu piemēru — atzīt kļūdu un uzņemties atbildību ir īsta vīra cienīga rīcība."
Dziedātājs Intars Busulis komentārā raksta: "Norča… Dzīvē gadās… Galvenais, ka visi ir veseli… Turies, draugs, priekšā vēl daudz laba."
Savukārt dziedātājs un televīzijas personība Roberto Meloni uzmundrina kolēģi, rakstot: "Normundo, amico, izturību.
Tu zini, ka ļoti, ļoti daudz cilvēku tevi mīl. Es viens no tiem."
Atbalsta vārdus velta arī ģitārists un komponists Mārcis Auziņš, kurš uzsver, ka Rutulis joprojām ir lielisks mūziķis un cilvēks, piebilstot, ka dzīvē gadās dažādas situācijas un atgādinot par ķēniņa Zālamana gredzena teicienu — "Arī tas pāries.".
Dziedātājs Mārtiņš Kanters lakoniski novēl kolēģim izturību, savukārt mūziķis Normunds Pauniņš norāda, ka visiem dzīvē mēdz gadīties kļūdas, tāpēc Rutulim novēl spēku un izturību tikt galā ar radušos situāciju. "Bius jau lobi," raksta vārdabrālis.
Arī aktieris un pasākumu vadītājs Renārs Zeltiņš uzsver, ka dzīve ir pilna ar dažādiem pārbaudījumiem, bet Rutuļa rīcībā viņš saskata vīrišķīgu spēju atzīt savu kļūdu. "Turies, vecīt, lai rāma "sagremošana"," novēl Zeltiņš.
Bundzinieks Andžejs Grauds raksta, ka dzīvē mēdz gadīties pārsteigumi un svarīgākais šādās situācijās ir spēt pateikt to, kas jāpasaka, lai arī tas būtu ļoti grūti.
Tomēr ne visu mūziķu attieksme ir vienāda. Dziedātājs Andris Kivičs savā ierakstā paudis kritiskāku skatījumu, norādot, ka daļa cilvēku, kuri publiski aizstāv Rutuli, to darot vairāk tādēļ, lai paši izskatītos labi sabiedrības acīs. Vienlaikus viņš atzīst, ka personīgi pazīst Rutuli kā krietnu cilvēku un priecājas, ka notikušajā negadījumā neviens nav cietis. "Gandrīz visi Latvijas mūziķi—mākslinieki ir braukuši reibumā. Es atbildu par vārdiem. Jautājums ir tikai kādā reibumā," raksta Kivičs.
Jau vēstīts, ka 14. martā ap pulksten 23.30 Rīgā, Lāčplēša ielā notika automašīnas "Mercedes-Benz" un "Cupra" sadursme. Negadījumā neviena persona necieta.
Likumsargi konstatēja, ka viens no automašīnas vadītājiem bija braucis vairāk nekā divu promiļu stiprā alkohola reibumā. Par ceļu satiksmes negadījumu Valsts policija uzsākusi administratīvā pārkāpuma procesu un izmeklē visus negadījuma apstākļus. Par braukšanu reibumā uzsākts kriminālprocess.
Krimināllikumā noteikts, ka par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles, vai par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.
