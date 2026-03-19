Pašmāju realitātes seriāla "Ģimene burkā" zvaigzne Agrita Bindre nākusi klajā ar paziņojumu, ka viņas un drauga Jāņa kopīgais ceļš ir noslēdzies. Lēmums par šķiršanos tika pieņemts pēc tam, kad Agrita, iedvesmojoties no speciālista Kristapa Ozoliņa padomiem, mēģināja ar partneri apspriest abu kopīgo nākotni. Diemžēl konstruktīvas sarunas vietā sievietei nācās saskarties ar asiem pārmetumiem no nu jau bijušā mīļotā puses.
Vēl nesen, viesojoties raidījumā "Burku studijā!", Agrita neslēpa cerības par attiecību oficiālu noformēšanu, lai gan atzina, ka nopietnu sarunu par kopdzīvi ar Jāni līdz šim trūcis. Saņemot mudinājumu no attiecību trenera, viņa beidzot izšķīrās par soli noskaidrot abu statusu. Pēc vairākiem neveiksmīgiem mēģinājumiem sazvanīt Jāni, saruna tomēr notika, un tās rezultāts bija lakonisks: "Pēc sarunas par mūsu nākotni šobrīd statusā mēs esam izšķīrušies!"
Emocionālajā brīdī Agrita meklēja atbalstu pie meitas Esteres, atklājot, ka mīļvārdiņu laiks ir beidzies un bijušais partneris kļuvis rupjš. Par savu jauno "titulu" viņa izteicās ar rūgtu ironiju: "Es vairs neesmu ne mīļumiņš, ne mīlulīte, ne sirsniņa – es tagad esmu žurkāda."
Kamēr Jānis turpināja neatlaidīgi zvanīt, Agrita izvēlējās neatsaukties. Viņa skaidro, ka televīzijas diskusija palīdzējusi viņai paskatīties uz realitāti bez rozā brillēm. Sievietes mērķis bija panākt, lai Jānis vairāk laika pavadītu Latvijā, nevis ārzemēs, tādējādi radot harmonisku vidi mājās, taču realitāte izrādījās skarba: "Nebiju gaidījusi tādu iznākumu!"
Meita Estere, vērojot mātes pārdzīvojumus, norāda, ka Agrita reizēm pārāk ilgi cenšas saskatīt labo tur, kur tā vairs nav. Jauniete uzskata, ka šim punktam vajadzēja tikt pieliktam jau agrāk: "Protams, ir žēl skatīties, ka viņai ir smagi, ka neiet un viņai ir grūti, bet tajā pašā mirklī viņa varēja arī ātrāk tikt no tā visa vaļā."
Viens no galvenajiem iemesliem Agritas šaubām bija rūpes par dēlu Marku. Viņa bažījās, vai Jānis spēs būt paraugs zēnam, kuram ģimenē kritiski nepieciešama vīrišķā autoritāte.
