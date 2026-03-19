NATO ģenerālsekretārs Marks Rite paudis optimismu, ka domstarpības starp ASV prezidentu Donaldu Trampu un Eiropas sabiedrotajiem par Hormuza šaurumu ir iespējams atrisināt.
"Esmu pārliecināts, ka sabiedrotie, kā vienmēr, darīs visu, lai atbalstītu mūsu kopējās intereses," ceturtdien paziņoja Rite. "Mēs atradīsim ceļu uz priekšu," viņš piebilda.
Tramps svētdien žurnālistiem izteicās, ka NATO var sagaidīt "ļoti slikta" nākotne, ja sabiedrotie nepalīdzēs nodrošināt komerciālo kuģu satiksmi caur Hormuza šaurumu. Tomēr Eiropas sabiedrotie ātri izslēdza dalību iespējamā militārajā operācijā, lai nodrošinātu naftas pārvadājumus.
Teherāna faktiski ir slēgusi šaurumu, kopš ASV un Izraēla pagājušajā mēnesī sāka karu pret Irānu, izraisot pasaules naftas cenu kāpumu par vairāk nekā 40%.
"Visi ir vienisprātis, ka šis šaurums nevar palikt slēgts. Tas ir jāatver pēc iespējas ātrāk," žurnālistiem Briselē uzsvēra Rite. "Tas ir ļoti svarīgi pasaules ekonomikai," viņš piebilda.
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
