Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena otrdien paziņoja, ka Eiropas Savienība palīdzēs atjaunot Krievijas naftas piegādes pa cauruļvadu "Družba".
Piegādes pa šo cauruļvadu ir pārtrauktas kopš janvāra beigām, kad cauruļvads tika bojāts Krievijas uzbrukumā. "Družbas" darbības pārtraukums radījis politisko spriedzi Ukrainas attiecībās gan ar Ungāriju, gan Slovākiju, kas pa šo cauruļvadu saņēma Krievijas naftu, jo abām valstīm noteikts izņēmums Eiropas Savienības sankcijās. Iepriekš Ungārija un Slovākija, kuras ir ļoti atkarīgas no Krievijas jēlnaftas, apsūdzēja Ukrainu par apzinātu cauruļvada remonta atlikšanu politisku iemeslu dēļ. Ungārija līdz šim ir bloķējusi Eiropas Savienības 90 miljardu eiro aizdevuma piešķiršanu Ukrainai.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
