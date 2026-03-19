Jelgavā vairāki Valsts policijas darbinieki naktī, iespējams, alkohola reibumā videozvanā draudējuši un centušies ietekmēt kriminālprocesā cietušo personu, vēsta TV3 raidījums "Bez Tabu".
Jelgavnieks Raitis stāsta, ka pēc vieniem naktī saņēmis telefona zvanu no nepazīstama numura. Sarunas laikā zvanītājs viņu rupji lamājis un draudējis ar fizisku izrēķināšanos. Sākumā zvanītājs izmantojis citas personas datus, bet vēlāk atklājis savu identitāti un nosaucis sevi par Gati Skrūzmani. Gatis Skrūzmanis strādā Valsts policijā Jelgavā.
Pēc telefonsarunas pārtraukšanas Skrūzmanis veicis arī videozvanu. Raitis šo sarunu ierakstījis. Zvanītājs sarunas laikā lietojis alkoholu. Raitis uzsver, ka viņš pats ir cietušais kriminālprocesā, un sarunas laikā policisti centušies viņu iztaujāt par šo lietu.
Fonā bijušas dzirdamas arī citu policistu balsis. Raitis atpazinis vismaz divus citus Jelgavas policijas darbiniekus — Kristiānu Grunduli un Sandiju Beči. Pēc viņa teiktā, sarunas laikā viens no viņiem pat čukstējis priekšā, ko zvanītājam jautāt vai teikt.
Raitis pieļauj, ka
policisti šādā veidā centušies iegūt informāciju par kriminālprocesu vai viņu iebiedēt,
lai viņš atteiktos no lietas turpināšanas. Sarunas laikā policisti minējuši arī viņa dzīvesvietas adresi un citu informāciju, kas, iespējams, iegūta no kriminālprocesa materiāliem.
Raidījums norāda, ka viens no sarunā iesaistītajiem policistiem, Gatis Skrūzmanis, jau iepriekš nonācis sabiedrības uzmanības lokā saistībā ar incidentu 2018. gadā, kad viņš ar automašīnu iestūrējis grāvī. Toreiz aculiecinieki ziņoja, ka policists varētu būt bijis alkohola reibumā, taču notikušais netika pilnvērtīgi fiksēts.
Telefoniski sazvanītais Skrūzmanis skaidrojis, ka zvanījis privāti un neuzskata, ka pārkāpj policista ētikas normas, jo sarunā neesot uzdevies par policistu un neesot zvanījis darba laikā.
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieks Indulis Blīgzna notikušo raksturojis kā neētisku policistu rīcību. Saistībā ar incidentu sākta dienesta pārbaude, kā arī administratīvā pārkāpuma process par iespējamu miera traucēšanu.
Raitis uzskata, ka policistu rīcība būtu jāvērtē arī krimināltiesiski, jo sarunas laikā viņi izmantojuši informāciju no kriminālprocesa materiāliem un izteikuši draudus. Savukārt Iekšējās drošības birojs iepriekš norādījis, ka šajā situācijā nesaskata faktus, kas būtu vērtējami saskaņā ar Kriminālprocesa likuma normām.
Plašāk uzziniet 18. marta "Bez Tabu" sižetā.
